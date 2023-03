Rencontre avec Natashia Kelly pour son album pop jazz ''Dear Darkening Ground''

Musicalement, le résultat véhicule un message plein de poésie et de lyrisme. Pour y arriver, Natashia a fait appel à des poids lourds du jazz belge : le pianiste Nicola Andrioli, qui a notamment joué aux côtés de Philip Catherine, est un maître du lyrisme. Ruben Machtelinckx est l’un de nos guitaristes les plus fascinants et il se situe à la frontière entre l’improvisation et l’expérimentation contemporaine. La bassiste Yannick Peeters impressionne avec son projet de rêve international GingerBlackGinger et le batteur Dré Pallemaerts est tout simplement un maillon indispensable dans ce projet. Tous les musiciens sont ancrés dans le jazz, mais ils laissent aussi filtrer des éléments de pop et de folk. Ils jouent tous avec raffinement, au diapason de la voix et des textes qui sont plus que jamais à l’honneur, tout en s’intégrant parfaitement à la musique. La musique de ‘'Dear Darkening Ground'’ reste ouverte et accessible et va droit au cœur.