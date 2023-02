Rencontre avec Myriam Leroy : "Le mystère de la femme sans tête", Seuil et "Belgiques. Out of office", Ker Editions

Le 5 mars à 22 h

" Le mystère de la femme sans tête". Ed. Seuil

Sur la photo, c’est sa physionomie qui captive. Un petit nez rond et des bonnes joues mais une morgue et des yeux durs, des yeux qui te voient là où tu ne veux pas être vue… Tout dans ce visage dit à la personne qui regarde : “Dégage.” Il est impossible de s’en détourner. Tu y es ventousée. Fascinée par le caractère hostile de la pose et la beauté farouche du modèle, débarrassé de toute politesse.

Qui est cette femme-enfant au regard frondeur ? Jeune Russe exilée en Belgique, Marina Chafroff fut, sur ordre de Hitler, décapitée à la hache en 1942.Cette mère de famille au courage extraordinaire, sacrifiée pour que vivent des innocents, aurait dû marquer l’Histoire. Elle est pourtant tombée dans l’oubli. Comment a-t-elle été

refoulée de nos mémoires ? Au fil d’un récit aux résonances intimes, plein de coïncidences et d’impasses, Myriam Leroy ressuscite le destin fulgurant d’une météorite dans le ciel de la Seconde Guerre mondiale. Un roman intense et habité où 1942 et 2022 se superposent en deux calques troublants reléguant toujours les femmes à l’arrière-plan.

https://www.seuil.com/auteur/myriam-leroy/31925

"Belgiques. Out of office". Ker Editions

Un pendu à la tour Reyers, des vacances de cauchemar dans une station balnéaire espagnole peuplée de Belges en déshérence, ou encore un politicien bien de chez nous coincé dans une histoire de harcèlement… Voilà les Belgiques cyniques et grinçantes de Myriam Leroy !

Belgiques est une collection de recueils de nouvelles. Chaque recueil, écrit par un seul auteur, est un portrait en mosaïque de la Belgique. Des paysages, des ambiances, des traditions, de la politique, des amours, des langues, des souvenirs ancrés dans l’enfance. Tantôt joyeux, tantôt doux-amers, chacun de ces tableaux impressionnistes est le reflet d’une Belgique : celle de l’auteur.

https://www.kerditions.eu/librairie/belgiques/myriam-leroy-out-of-office/

Esquisse biographique :



Myriam Leroy a 41 ans. Elle a fait des études de journalisme à l'UCL et y a enseigné cette matière. Elle a travaillé comme freelance pour tout ce qui se fait de médias belges. Il lui est également arrivé de commettre des chroniques et d'en tirer des livres. Sa première pièce de théâtre, " Cherche L'amour " (TTO), lui a valu le prix de la meilleure autrice aux Prix de la critique 2017. Elle a depuis co-écrit le spectacle " Sisters ", et écrit la pièce documentaire ADN, toujours au TTO. Son premier roman, " Ariane " (2018), a été finaliste du Goncourt du premier roman. Son deuxième roman, " Les yeux rouges ", est sorti en 2019 aux éditions du Seuil et a été adapté au Théâtre de Poche en 2021. Son troisième roman, " Le mystère de la femme sans tête ", est sorti le 6 janvier. Un podcast RTBF, La poupée russe, en est tiré. Après avoir co-réalisé le documentaire " #SalePute " (2021) Myriam Leroy planche actuellement sur l'écriture d'une série.

Programmation musicale (extraits), signée Myriam Leroy :

Beth HART - Woman Down .

Nina SIMONE - Stars .

MAHMOOD - Inuyasha .

Sofiane PAMART - Love.

Juca CHAVES - Take me back to Piaui.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR