Rencontre avec Monica Sabolo pour "La vie clandestine", dans la sélection du Prix Goncourt

Axelle Thiry reçoit la romancière Monica Sabolo, à l’occasion de la sortie de son livre "La vie clandestine" qui paraît aux éditions Gallimard. Un roman qui fait partie de la sélection du Prix Goncourt 2022.

Monica Sabolo est une journaliste et romancière française. En 2000, elle publie "Le Roman de Lili". Cinq ans plus tard, en 2005, elle signe "Jungle". Son troisième roman, "Tout cela n’a rien à voir avec moi" (2013) se voit décerner le prix de Flore. En janvier 2014, Monica Sabolo se lance dans une nouvelle activité : l’écriture de scénarios. "Crans-Montana" (2015) obtient le grand prix SGDL du roman 2016. En 2017, elle publie "Summer", qui est finaliste du Prix Goncourt des lycéens et du Prix du roman des étudiants France Culture – Télérama. Il reçoit le Prix des lecteurs de la Fête du Livre de Bron 2018. Son roman "Eden" paraît en 2019.

Son nouveau livre La vie clandestine est dans la première sélection pour le Prix Goncourt 2022, une grande joie pour la romancière pour qui le fait d’être dans la sélection est déjà une victoire.

Dans ce roman, Monica Sabolo plonge dans plusieurs vies clandestines, celles de sa famille mais également celles des membres du groupe terroriste d’extrême gauche Action directe. Elle se lance dans une enquête romanesque qui la conduit à revisiter son propre passé.

Un roman à découvrir avec son auteure dans l’émission A portée de mots d’Axelle Thiry.