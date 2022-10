Rencontre avec Michel Ocelot pour "Le pharaon, le sauvage et la princesse": "Le conte offre une distance qui permet de dire tout ce qu’on veut"

Rencontre avec Michel Ocelot, dont le nouveau film, "Le pharaon, le sauvage et la princesse", sort cette semaine, un long métrage animé à voir en famille à la veille du congé d’automne.

Michel Ocelot, le papa de Kirikou, est un raconteur d’histoires, et son dernier film d’animation, porté par une conteuse majestueuse, emmène le spectateur dans trois univers différents.

Trois contes et trois époques : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale de l’Auvergne, et une fantaisie du XVIIIe siècle, dans des costumes ottomans et des palais turcs, aux couleurs flamboyantes. Une occasion de revisiter l’histoire !

"Le pharaon, le sauvage et la princesse", un film et un album paru chez Casterman.