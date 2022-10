Rencontre avec Martin Mirabel : Le Lied, histoire d'un voyage (suite)

Le 30 octobre à 22 h

Dans son salon de la rue Milton (Paris 9ème), André Tubeuf raconte avec son savoir, son langage et sa mémoire, l’histoire du Lied allemand. De Mozart et Beethoven à Mahler et Strauss en passant par Schubert, Schumann, Brahms et Wolf, c’est tout un pan de la culture européenne et de l’histoire de la musique qui reprend vie et renaît devant nos yeux et nos oreilles.