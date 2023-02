Rencontre avec Marie Gilain et Grégory Gadebois pour "Les choses simples"

"Les choses simples", le nouveau film du réalisateur Eric Besnard, à qui l’on doit " Délicieux " sort ce 22 février, avec Marie Gilain, Lambert Wilson, et dans le rôle principal, à nouveau Grégory Gadebois.

L’histoire d’un entrepreneur très prisé des médias, Vincent Delcourt, qui atterrit dans le havre de paix que s’est construit Pierre, un ancien spécialiste en biologie marine.

Pierre a appris à profiter des choses simples, et Vincent dit avoir besoin d’un break ; mais l’entrepreneur est-il vraiment là par hasard ? Les choses ne sont-elles pas moins simples qu’il n’y paraît ?

Sommes-nous dans un énième film sur les bienfaits du retour à la nature ? Ce serait trop simple. Le scénario fourmille à la fois de situations connues, et de revirements qui surprennent et les acteurs sont séduisants, tous à leur manière. Grégory Gadebois dans le rôle de l’ermite biologiste, et Marie Gilain dans celui de la belle-sœur de Pierre, une maman veuve, toute prête à se laisser séduire, sauf que ce Pierre n’a pas le mode d’emploi.

Rencontre avec Grégory Gadebois et Marie Gilain…

