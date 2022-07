Rencontre avec Marcus Miller, multi-instrumentiste hors du commun

Quoique nettement plus doué que la moyenne, le jeune Marcus parfait sa technique en se passant en boucle la légendaire intro de Hair, classique du funk seventies propulsé par la basse tellurique de Larry Graham, l’inventeur, le maître du slap. Il écoute aussi passionnément Robert “Kool” Bell de Kool & The Gang, James Jamerson, le bassiste du label Motown, Rocco Priesta, grooveur patenté de Tower Of Power, Gary King, le bassiste de Grover Washington, Jr., et Stanley Clarke, dont le premier 33-tours éponyme tourne en boucle sur sa platine dès 1975. Tout en apprenant par cœur le premier album de Jaco Pastorius, Marcus commence à squatter les studios d’enregistrement de la Grosse Pomme. Les grands noms de la soul, du jazz et de la pop s’arrachent vite ce jeune virtuose polyvalent qui déchiffre toutes les partitions avec aisance.