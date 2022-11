Rencontre avec Luc Baba : "Vesdre", Ed. L'Arbre à paroles

Le 4 décembre à 22 h

Personne, au petit matin, ne redoutait un massacre des hommes

Collectif par les rivières. Une crue, oui, l’eau dans les caves. Mais pas ça. Vesdre est le récit poétique d’une tragédie, la mise en mots d’un traumatisme pour la mémoire de ceux qui périrent, et pour ceux qui luttent encore dans les vallées meurtries.

Luc Baba est l’auteur d’une quinzaine de romans, il signe également des recueils de poésie, des nouvelles, des biographies, des livres pour enfants et des œuvres dramatiques. Récompensé par le Prix Gauchez-Philippot en 2017 pour Elephant Island (Belfond, 2016), et par le Prix Marcel Thiry pour ses Chroniques d’une échappée belle (maelstrÖm, 2018), il vient de publier un roman remarqué L’Arbre du retour (maelstrÖm, 2021). Vesdre est son premier livre à l’Arbre à paroles.

Extraits de la conversation :

"Cela devait être écrit, même si on est obligé de se poser aussi la question de l'utilité du poète dans ces moments-là. Les dégâts sont immenses et on voit bien celle du maçon, des bénévoles et des familles qui apportent à manger mais je me suis posé cette question, qu’Hölderlin posait aussi : "A quoi bon des poètes en temps de détresse ?" On doit passer par cette question pour commencer à écrire, mais c'est ensuite que l'on sait si on a bien fait ou non, et ça, ce sont les habitants eux-mêmes qui nous le disent, les lecteurs… Je pense qu’on ne peut pas se tromper quand on écrit un livre de cette sorte-là. "

" La poésie est une façon d'aller creuser, de sculpter l'indicible. Le travail du poète, c'est de s'arrêter pour voir. C'est le premier talent du poète. Il prend le temps, il s'arrête, il regarde. Ce qu'il va écrire et que l'on va définir comme de la poésie, elle est présente au monde et elle est dans les choses avant d'être dans les mots. Le poète s'arrange avec les mots pour essayer de donner à voir ce qu'il a vu, ce qu'il a pris le temps de voir. "

Programmation musicale, signée Luc Baba :

Jean SIBELIUS - Valse triste. L'Orchestre symphonique de la radio suédoise sous la direction d'Esa-Pekka Salonen. SK 46 668.

BRATSCH ET LHASA - Nié bouditié.

Dominique A. - Les terres brunes.

Henry PURCELL - O Solitude, my sweetest choice . Andreas Scholl & Accademia bizantina sous la direction de Stefano Montanari. DECCA 4782262 .

Dick ANNEGARN - Pire.

Luc BABA - Madame la misère.

