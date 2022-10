Rencontre avec Lubna Azabal pour "Rebel": la radicalisation comme une tumeur

Rencontre avec Lubna Azabal, l’actrice principale de "Rebel", le film d'Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Kamal vit à Molenbeek avec sa mère et son frère. C’est un petit voyou populaire dans son quartier, sans envergure, et sans ambitions. Il se rend en Syrie pensant apporter son aide, sans mesurer l’ampleur de la guerre, et sans connaissance d’un territoire qui tombe aux mains de l’EI. Il commence à suivre les massacres en tant que témoin, caméra à la main, avant de mettre "la main à la pâte", contraint et forcé, afin de prouver son engagement auprès des Frères musulmans.

Adil El Arbi et Bilall Fallah filment cliniquement cette violence inimaginable, ce déferlement de motivations absurdes, et nous racontent dans la précision, comment on passe à l’âge de 13 ans, d’un cadre familial aimant, à un terrain mitraillé sans relâche, dans un décor de mains sectionnées et de têtes lentement séparées de leur corps.

Comment chez nous, des recruteurs, derrière leur ordinateur ou aux portes des écoles, séduisent, appâtent, conduisent des jeunes toutes cultures confondues, tout droit à la mort.