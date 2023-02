Rencontre avec les violoncellistes Pierre Fontenelle et Eric Chardon

Sulkhan Tsintsadze – Chonguri (Pierre Fontenelle, live non publié) – 01'30''

Astor Piazzolla - Adios Nonino (Astoria). Enregistrement live au Festival Musiq3, enregistré à Flagey le 29 juin 2012 - 07'50''

Jean-Sebastien Bach - 5eme Suite pour violoncelle solo : Prélude (Pierre Fontenelle) – 06'00'' '

Freddie Mercury – You take my breath away - (Jodie Devos, Nicolas Krüger chez Alpha Records) 4'

Osvaldo Golijov - How slow the wind, (Camerata de l’IMEP et Jodies Devos) -

Danny Boy – Traduction de l'Irlandais par le Duo Kiasma/Pierre Fontenelle (non-publié) – 05'30''

Michel Lysight - Four Seasons – 2. Falling Trees (Astoria) – 05'02''

Giacomo Puccini- Madame Butterfly - Un bel dì, vedremo (Maria Callas, Orchest de la Scala Herbert von Karajan) – 04'30''

Andrea Casarrubios - SEVEN – (Pierre Fontenelle, non-publié) -

Franz Schubert - Quintette à cordes en Ut Majeur D 956 Op 163 – II. Adagio (Artemis Quartet et Truls Mork) – 13'11''