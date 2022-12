Rencontre avec les harpistes Sophie Hallynck et Juliette Gauthier

Sophie Hallynck a d’abord enseigné au Conservatoire d’Anvers, puis a rejoint l’Institut supérieur de musique et de pédagogie (IMEP), situé à Namur. Aujourd’hui, elle y est professeure de harpe et de musique de chambre. Elle avait déjà rencontré Juliette Gauthier comme jeune talent avant que cette dernière ne rejoigne sa classe.

Aujourd’hui, Juliette Gauthier, 20 ans, vit à Paris et a été acceptée au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) : une autre façon de progresser dans la pratique de son art. Tout en gardant très régulièrement ses cours avec Sophie Hallynck, dont elle apprécie grandement les talents pédagogiques encourageants, mâtinés d’une juste exigence qui fait aller plus loin. Et sa classe de harpe semble porteuse : le Duo Sauly, qui en fait partie, vient de remporter les Prix "Espoir" au Concours Génération Classique 2022-2023.

Après un coup de foudre pour la harpe lors d’un concert de Noël auquel elle a assisté durant l’enfance, Juliette Gauthier — issue d’une famille de musiciens et musiciennes — commence son apprentissage de la harpe. Son parcours est déjà bien long. A l’Académie de Mons, elle côtoie la professeur de harpe Ingrid Procureur. En tant que "jeune talent", elle suit durant sa scolarité des cours auprès de Sophie Hallynck à l’IMEP. Après ses secondaires, elle intègre l’IMEP durant deux années pour ensuite faire le Concours d’entrée au Conservatoire National Supérieur de Paris. Juliette Gauthier a déjà remporté quelques prix dont le Premier au Concours international de harpe Pratté à Norrköping. Elle est aussi membre du Young Belgian Strings, avec lequel elle se produira le 18 décembre.

Sophie Hallynck la décrit comme une jeune femme "intelligente, brillante et spitante". Pour elle, Juliette est une travailleuse, pleine de persévérance, et extrêmement brillante. "Un bijou" d’optimisme, d’enthousiasme et de bienveillance qu’elle a le bonheur d’accompagner depuis plusieurs années. Juliette Gauthier décrit Sophie Hallynck comme une personne "(hyper)positive, énergique et bienveillante", une sorte d’"énergie sur pattes" avec laquelle elle est heureuse de travailler et de se dépasser.

Sophie Hallynck, originaire de Tournai, est formée au Conservatoire royal de Bruxelles par la harpiste Francette Bartholomée. Elle y obtient ses diplômes en harpe et musique de chambre avec la plus grande distinction. Elle se perfectionne ensuite au CNSM auprès de Marie-Claire Jamet, Pierre Jamet et Francis Pierre. A 21 ans, Sophie Hallynck devient harpiste soliste à l’Opéra royal de Wallonie. Elle quitte ce poste quelques années après et fait de la pédagogie de la harpe l'une de ses activités premières. En tant que soliste, elle est régulièrement invitée à partager la scène avec de nombreux orchestres. Sophie Hallynck préside également le Concours international de harpe Félix Godefroid.