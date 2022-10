Rencontre avec Léopold Legrand pour "Le sixième enfant": Un film en compétition 1ère oeuvre au FIFF

Léopold Legrand n’est pas un inconnu, il a déjà reçu plusieurs prix, dont le grand prix au FIFF pour son court métrage "Angelika". Il a également adapté la nouvelle de Patrick Pelloux : Mort aux codes, qui a fait le tour du monde. Et le voilà de retour avec un premier long, délicatement percutant. C’est toute la magie de ce film, en émotion, avec un sujet qui aurait pu claquer, mais qu’il a préféré délicat.

Deux couples, Meriem et Franck, cinq enfants, un sixième en route, et au bord de l’asphyxie financière. Puis Julien et Anna qui n’y arrivent pas et qui ont tout essayé, même l’adoption.

Comme la vie est mal faite ! Le hasard va les mettre en présence, et le projet de céder ce sixième enfant est entamé, même si la loi l’interdit. Alors que faire ? Jusqu’où l’envie d’un enfant peut-elle conduire ?…

"Le sixième enfant" de Léopold Legrand, avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Judith Chemla et Damien Bonnard – Rare et délicat.