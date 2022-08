Rencontre avec le violoncelliste Pierre Fontenelle : "J'aimerais garder la fraîcheur d'un étudiant toute ma vie"

Nouvelle diffusion de cette rencontre qui vous avait été proposée la 1ère fois en février dernier.

Né en 1997, le parcours de Pierre Fontenelle n'a pas manqué d'attirer notre attention.

A moins de 25 ans, ce jeune musicien est déjà violoncelle soliste à l’Opéra royal de Wallonie. Diplômé avec la plus grande distinction de l’IMEP, où il est maintenant professeur assistant de la classe de violoncelle, il poursuit par ailleurs un Master additionnel en musique russe aux Arts au carré de Mons.

En 2019, il s'illustrait en remportant le 1er Prix du concours Edmond Baert, (ndlr. : grand pédagogue et violoncelliste belge)

Pédagogue, musicien d’orchestre, de musique de chambre, chroniqueur à la revue musicale Crescendo magazine, et occasionnellement participant zélé et pertinent à notre "Table d'écoute" sur Musiq3, Pierre Fontenelle écrit également de la poésie. Un vrai homme-orchestre !

A n'en pas douter, Pierre Fontenelle a l'étoffe des grands artistes : ceux qui ne cloisonnent, ni ne dénigrent rien, ni personne.

Un artiste qui ouvre d'autant plus volontiers les fenêtres vers des paysages qu'il n'a pas encore admirés.

Curieux, généreux, à l'écoute, vif et brillant, il raconte la musique avec force détail, emporté gaiement par sa passion.

Un homme attachant, que nous avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer !

Bonne écoute !

Réalisation et présentation : Laurent GRAULUS

Ci-dessous, la programmation musicale détaillée de notre émission :

Caroline SHAW - Valencia. Quatuor Attacca. New Amsterdam Records.

J-S. BACH - 1ère Suite pour violoncelle seul en Sol Majeur BWV 1007 - Allemande. Pierre Fontenelle, violoncelle. Enregistrement non publié.

J-S. BACH - 1ère Suite pour violoncelle seul en Sol Majeur BWV 1007 - Sarabande. Pierre Fontenelle, violoncelle. Enregistrement non publié.

Dmitri SHOSTAKOVITCH - Air de Katerina Izmailova, extrait de l'opéra "Lady Macbeth of Mtensk". Pierre Fontenelle, violoncelle et Frin Wolter, accordéon. Enregistrement non publié.

Robert SCHUMANN - Adagio et Allegro pour violoncelle et piano, op.70 . Pierre Fontenelle, violoncelle et Marie Datcharry, piano. Enregistrement non publié.

Thomas ADÈS (°1971) - Les eaux. Pierre Fontenelle, violoncelle et Marie Datcharry, piano. Enregistrement RTBF Musiq3. Non publié.

Jean-Louis MATINIER et Renaud GARCÍA FONS - Ruvo. Pierre Fontenelle, violoncelle et Frin Wolter, accordéon. Enregistrement non publié.

Heitor VILLA-LOBOS - O Canto do Cisne Negro. Pierre Fontenelle, violoncelle et Juliette Gauthier, harpe. Enregistrement non publié.

John WILLIAMS - Sayuri's Theme . Pierre Fontenelle, violoncelle et Marie Datcharry, piano. Enregistrement non publié.

Gabriel FAURE - Elégie. Pierre Fontenelle, violoncelle et Marie Datcharry, piano. Enregistrement non publié.