Rencontre avec le récent champion du monde de beatboxing, le Belge FootboxG : vous ne verrez plus la discipline de la même manière

Le meilleur beatboxer solo du monde est belge. Le 10 août dernier, FootboxG, alias Tim Van Droogenbroeck, originaire d’Affligem dans le Brabant flamand a été sacré champion du monde à Berlin. À 24 ans, il a déjà dix ans de carrière derrière lui.

Adolescent, il a commencé à s’exercer grâce à une application de beatbox sur son téléphone portable et à des vidéos sur YouTube. Ses longs entraînements et sa ténacité le propulse aujourd’hui au sommet mondial d’une "discipline" peu commune et exigeante.

Le beatboxing est une forme de percussion vocale qui permet d’imiter les boîtes à rythmes avec la bouche, les lèvres, la langue, la voix ou le nez. FootboxG est ainsi capable de produire plusieurs sons en même temps, à une vitesse grand V. Impressionnant.

Une rencontre signée David Brichard & Clémence Dath.