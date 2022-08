Rencontre avec le président de la République… Libre d’Outremeuse à Liège !

Tout au long de l’année, les membres de l’association se mobilisent. A l’heure actuelle, le Conseil des Ministres de la République d’Outremeuse se compose d’une vingtaine de personnes, toutes bénévoles et élues pour 5 ans, attachées à la défense des vraies traditions folkloriques du quartier et à l’organisation des festivités du 15 août. C’est le cas de Francis Atta, l’actuel président de la République Libre d’Outremeuse.

Francis est un enfant d’Outremeuse, il a grandi dans le quartier (même s’il n’y vit plus actuellement) et est entré dans le folklore dès son enfance, tout naturellement, par tradition familiale et transmission par les anciens. Scout, chef scout, porteur de géants dont il deviendra plus tard le responsable, puis ministre et avant d’enfiler le costume de Président de la République, il a occupé presque toutes les fonctions liées à la vie de ce quartier qu’il aime et qu’il connaît comme sa poche ainsi que ses habitants.