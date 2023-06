Rencontre avec le guitariste Greg Lamy dans Classic 21 Lounge

Le samedi 10 juin, Patrick Bivort reçoit le guitariste Greg Lamy pour la sortie de son nouvel album, ‘Letting Go’. " Un guitariste promis à un bel avenir, pourvu d’un son de guitare pur et rafraîchissant qui installe via un jeu fluide autant de climats mélodiques " tel est l’éloge du guitariste béninois Lionel Loueke au guitariste et compositeur americano-luxembourgeois Greg Lamy, un des artistes les plus talentueux de la scène du jazz européen.

Grand admirateur de Jim Hall et de Wes Montgomery, le guitariste Greg Lamy est né à La Nouvelle Orléans, en 1974, au sein d’une famille belge. Il est le neveu de Benoît Lamy, le réalisateur de ‘Home Sweet Home’. Le musicien partage sa vie entre le Luxembourg et Paris. Il étudie la guitare classique puis la guitare jazz au Conservatoire de Luxembourg, puis s’envole pour les Etats-Unis où il suit les cours du très réputé Berklee College of Music à Boston. Après trois premiers albums, le guitariste americano-luxembourgeois Greg Lamy présente son nouvel opus avec comme partenaire, Flavio Boltro, l’un des trompettistes incontournables de la scène jazz internationale. Il a fait notamment partie du sextet de Michel Petrucciani, des quintets de Michel Portal et Stefano di Battista.

Pour ‘Letting Go’, Flavio est entièrement partie prenante dans la conception de l’album. Avec le trompettiste, Greg Lamy a trouvé une connivence qu’il a eu l’occasion d’approfondir lors de nombreux concerts en Europe avant d’envisager un enregistrement. Ce besoin de peaufiner les automatismes et de vivre les émotions sur scène se ressent dans la cohésion et la spontanéité du groupe. Ainsi que dans le partage des compositions : six du guitariste, trois du trompettiste une pièce – choisie par Flavio Boltro- une composition de Pino Daniele " Chi Tene O’Mare ", un titre qui reflète les préoccupations écologiques du moment. Ce nouvel album marque une claire évolution dans le jeu du guitariste, qui se distingue par le soin mis dans les couleurs, dans le jeu avec les espaces, dans un son de plus en plus affiné, et la légèreté d’un accompagnement qui évite la surcharge. Une invitation au voyage dans des couleurs impressionnistes, mélancoliques ou énergiques qui lui ressemblent tant.