Rencontre avec Laurie Anderson, icône de l’avant-garde new-yorkaise

L’artiste américaine est l’invitée d’honneur du Festival Ars Musica. Sa présence à Bruxelles est marquée par de nombreux évènements : Projections, Concerts, Installation. Laurie Anderson continue d’explorer, d’expérimenter et d’ouvrir de nouvelles voies pour la culture. L’œuvre " Downpour " sera présentée en création mondiale ce jeudi 1er décembre à Bozar.

La 32e édition du Festival Ars Musica éclaire le travail d’une artiste aux nombreuses facettes. Pionnière de la musique électronique, icône de l’avant-garde new-yorkaise, Laurie Anderson est musicienne, compositrice, performeuse, plasticienne, cinéaste. Sa présence à Bruxelles est marquée par de nombreux évènements.

On a déjà pu parler de l’installation en réalité virtuelle qui est présentée jusqu’au 8 janvier à Bozar. Créée en collaboration avec l’artiste taïwanais Hsin Chien Huang, " To the Moon " invite le public à pénétrer au cœur d’un tableau vivant et mouvant. Les deux films de Laurie Anderson ont également été projetés à Bozar en début de semaine. Deux concerts, ce jeudi 1er et ce vendredi 2 décembre marqueront le point culminant de la présence de l’artiste à Bruxelles.