Rencontre avec Laurent Cantet pour Arthur Rambo: la face lumineuse et son alias sombre

"Arthur Rambo", le nouveau film de Laurent Cantet sort ce mercredi, et nous emmène dans la vie d’une double personnalité.

Karim D est un jeune écrivain qui publie son premier roman et se voit propulsé au firmament des média. Mais ce succès subit, et cette notoriété, révèlent également la face sombre de Karim, alias Arthur Rambo. Un twitter fou, qui a essaimé il y a quelques années des messages haineux, homophobes, antisémites et racistes. Au second degré certes, mais qui passent très mal dans le milieu de l’édition. Qui est vraiment karim ? Comment va-t-il se justifier ? Qui a exhumé ces propos odieux, qu'il pensait relégués aux oubliettes ?

Pour réaliser son film Laurent Cantet s’est inspiré de l'histoire de Mehdi Meklat. Un jeune homme à la double personnalité, au double visage, provocateur, et dépassé par le jeu et le pouvoir qu'il s'est octroyé.

Laurent Cantet au micro de Christine Pinchart...

"Arthur Rambo" de Laurent Cantet, avec Rabah Naït Oufella dans le rôle principal, Antoine Reinartz, Anne Alvaro…