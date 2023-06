Rencontre avec Laurence Vielle et Jean-Luc Outers : "Billets d’où" éd. Le Castor Astral et "Mon nom ne vous dira rien" éd. Les Impressions Nouvelles.

Le 25 juin à 22 h

Billets d’où est la première anthologie personnelle de Laurence Vielle. Elle réunit ses poèmes les plus marquants ainsi que de nombreux inédits qu’elle performe sur scène. Elle entrouvre ainsi les portes de son univers !

Laurence Vielle désire le monde et ceux qui y vivent. Au fil des pages, elle tisse des ponts entre les mots, joue avec la syntaxe et les sonorités, laisse jaillir les images inventant, ainsi son propre langage celui d’une " poésie qui claque, qui déboule, qui emballe. "

" Comment résister à ces sonorités qui, possédant

la grâce lorsqu’elles bougent, ont aussi le feu lorsqu’elles

signifient ? Merci Laurence Vielle pour vos vins, vos chants,

vos danses, et surtout pour ce quelque chose des noces

magnétiques qui vous enchaîne au Talent. "

Marcel Moreau

Billets d'où - Laurence Vielle - Le Castor Astral

Mon nom ne vous dira rien, de Jean-Luc Outers. " Sept jours dans la vie d’un homme, Dominique Pitiviers. En l’absence de sa femme, Julie, psychologue envoyée en mission auprès des troupes belges en Afghanistan, ce reporter sportif se trouve embarqué dans des voyages-éclairs à Venise et à Rome pour répondre à des appels à l’aide d’un ami d’enfance ou soulager la souffrance d’Elsa, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Retrouvant Lucie, son premier amour, qui se démultiplie pour que leur histoire recommence, hébergeant Gaspard, son petit fils, pendant que son fils Luca se débat dans des problèmes conjugaux, il tente de rassembler les morceaux d’une vie qui lui appartient de moins en moins.

Ce roman nous plonge à la fois dans le drame et le burlesque, dans un monde où cohabitent poissons rouges et lévriers afghans, avec pour toile de fond le couple, l’amitié, l’amour et la mort, tendrement entrelacés. On rit beaucoup en lisant Mon nom ne vous dira rien, tout en s’interrogeant sur les accidents et les tourbillons que l’existence peut nous réserver. "

https://lesimpressionsnouvelles.com/catalogue/mon-nom-ne-vous-dira-rien/

Biographies: Laurence Vielle

Laurence Vielle (Bruxelles, 1968) est une poétesse et comédienne belge de langue française. Elle écrit-dit ; pour elle, la poésie est oralité. Elle aime dire les mots, les faire sonner, les scander les rythmer. Claude Guerre dit à son sujet : " Laurence Vielle ne manque pas de souffle. Elle court dans les trains, elle marche sur la terre. Elle cavale les mots, elle fréquente assidûment. Elle écrit par vivre. Elle vit par écrire. Elle vit tout court, naturellement. Mais tout aussi naturellement, elle écrit court aussi. Elle n’écrit pas finalement. Elle ne cherche pas à écrire, comme disait l’autre : elle trouve. Elle est là avec sa chronique à la main - bouche : dire, oraliser, chanter, remuer les nerfs et les ventres, emplir les esprits et les âmes, pénétrer et ravir, transformer, illuminer. C’est une philosophe de la rue. La poésie qui refuse d’être un quelconque décor embellissement du monde affreux. La poésie qui pense le monde en s’amusant de lui. La poésie qui ne s’évacue pas dans la tour d’ivoire. La poésie qui travaille d’arrache-pied sa texture vocale, sa densité de communication, sa vaillance devant les salles d’yeux et d’oreilles attentives. "



Elle se définit comme une glaneuse de mots, les mots des autres et les siens. Ce sont ses tambours, elle tente d’y accorder son cœur. Comédienne, elle a joué entre autres et suivi des stages avec Valère Novarina, Dario Fo, Pietro Pizzuti, Alfredo Arias, Laurent Fréchuret, Magali Pinglaut. Elle aime surtout se plonger dans des écritures contemporaines.

Parmi les différents prix qui ont récompensé son travail d’écriture et de diseuse, elle a reçu en 2016 le prix Scam de la consécration littéraire, et le Grand Prix International du Disque et du DVD, catégorie Parole enregistrée, de l’Académie Charles Cros pour son livre-CD " Ouf ", paru aux éditions maelstrÖm en 2015.

Elle écrit pour la scène, pour la radio, toujours pour l’oreille.

Quelques rencontres essentielles à son chemin : Monique Dorsel, Pietro Pizzuti, Ernst Moerman, Pierre Laroche, Pascale Matthieu, David Giannoni, Valère Novarina, Eric Dagostino, Claude Guerre, Laurent Fréchuret… et les musiciens qui cheminent avec elle, Vincent Granger (musicien de " Ouf "), Catherine Graindorge, Matthieu Ha, Bertrand Binet.



Elle a publié aux éditions maelstrÖm les booklegs " Bonjour Gaston " (#10), " La récréation du monde " (#27), " État de marche " (#29), " Du Coq à Lasne " (#88), " Mar(i)ons-nous " (#111), " issinakimourupaçavéku " et le livre-CD " Ouf " en mai 2015. Au " Petit va ! " elle a publié " cirque ! " (2016). Aux éditions de l'ambedui, elle a publié " Zébuth ou l'histoire ceinte " (1997-prix de la première oeuvre en communauté française de Belgique), " Pièce d'eau ", " l'imparfait " (1998). A " La pierre d'alun " elle a publié " Dame en fragments " (2000) avec les dessins de Jean Rustin.



Jean-Luc Outers

L’Ordre du jour, premier roman de Jean-Luc Outers, qui paraît en 1987 aux éditions Gallimard, est un livre lucide, drôle, vertigineux sur la condition de cadre moyen dans un service public dont la raison d’être, pour être évidente aux yeux du législateur, n’en apparaît pas moins insensée au commun des mortels. Dans une postface à l’édition en format de poche du livre, Raoul Vaneigem montrera la dimension devenue universelle des fonctionnements dénoncés. L’administration, Jean-Luc Outers l’a connue de l’intérieur. Il a notamment dirigé durant vingt et un ans le Service des lettres de la Communauté française et, à ce titre, a contribué à diverses initiatives comme le Collège européen des traducteurs de Seneffe, la Librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, Passa Porta, maison internationale des littératures, divers festivals littéraires…



Trois titres au moins de romans ultérieurs, Corps de métier, Le Bureau de l’heure, La Compagnie des eaux sont, chaque fois, tirés du vocabulaire de l’administratif et de l’institutionnel. C’est que leurs protagonistes y sont immergés, pour y vivre des expériences insolites, où arrivent à s’affirmer à chaque fois, malgré les mots d’ordre et les organigrammes, leurs personnalités originales, souvent subversives. Cette thématique s’est accompagnée d’emblée de son mode d’expression. Il y va, dit Jacques Dubois, "d’une forme d’écriture inséparable d’une manière d’être au monde". Dès L’Ordre du jour, porté à l’écran par Michel Khleifi, et Corps de métier (La Différence, 1992), qui lui vaut le prix Rossel, on voit la gravité du propos et la pertinence de l’analyse aller de pair avec un humour qui est propre à l’écrivain qui sait arracher, en plein milieu d’une méditation philosophique, un rire inédit où la férocité le dispute à la tendresse.



Cette maîtrise, cet art poétique vont lui permettre de publier en 1995 un livre majeur, La Place du mort (La Différence, 1995). Il s’agit d’un voyage en voiture que le narrateur entreprend avec son père qu’un accident cérébral vient de réduire à l’infirmité et au silence. Simon Leys écrira son émotion face à ce récit dont il a vu la dimension métaphysique : "L’aphasie des hommes qui ont splendidement vécu par le verbe, comme le père du narrateur, est un “mystère” au sens religieux du mot (…). " Ce livre constitue une sorte de descente au tombeau au ralenti.



Les deux livres suivants, La Compagnie des eaux (Actes Sud, 2001) et Le Bureau de l’heure (Actes Sud, 2004) sont inséparables : ce sont deux fables philosophiques, mais dépourvues de toute gravité, malgré l’ampleur des questions soulevées.



Dans La Compagnie des eaux, Maxime est préposé au calcul de la dette publique, tandis que son frère Valère, au Musée des sciences naturelles, est fasciné par les œufs d’iguanodons conservés par son institution. D’un côté le vide, de l’autre le plein. Maxime se console de son malencontreux sort par l’enfant qu’attend son épouse Eva. Mais cette grossesse ne peut que fasciner Valère. Aussi, en attendant la perte des eaux, se plaît-il à accompagner sa belle-œur à la piscine, ce qui permet d’imaginer, pour l’enfant en gestation, un type de sport nautique inédit, celui de la natation au carré…



Un enfant est aussi en train de germer dans Le Bureau de l’heure qui est une recherche du temps perdu à sa manière. En bien des détours de ce roman élégiaque, se glissent quelques réflexions sur le temps, sur son horizontalité et sa verticalité par exemple, qui en font un essai des plus pénétrants, camouflé sous l’apparence d’un récit.



Le Voyage de Luca (Actes Sud, 2008) est ce que l’on pourrait appeler un Road novel à la Kerouac qui nous conte le périple d’un jeune couple flanqué d’un bébé qui entreprend de sillonner l’Amérique du Nord, sorte de terre promise à l’alternance, à l’utopie concrète, au pouvoir des fleurs. Il ne s’agit pas d’un reportage, ou d’un album de famille mais plutôt d’une forme d’éducation sentimentale à ciel ouvert. Cette odyssée est émaillée de rebondissements divers, parfois tragi-comiques.



À la suite d’une initiative du journal Le Soir de jeter des ponts entre écrivains du nord et du sud du pays, naît une correspondance avec l’écrivaine flamande Kristien Hemmerechts. Elle donnera lieu à un livre, Lettres du plat pays (La Différence, 2010), cinquante-deux lettres qui constituent un bel échantillon d’amitié homme-femme, de complicité rendue possible par une commune passion pour la littérature, mais aussi un exemple de citoyenneté responsable. Il s’agit d’un dialogue entre gens de bonne volonté, ni naïfs ni donneurs de leçons, plongés dans un pays complexe dont les égarements agacent, mais dont les défis stimulent.



Autre roman initiatique, De jour comme de nuit (Actes Sud, 2013) est, comme Le Voyage de Luca, un Bildungsroman. Comme chez Goethe, après le vagabondage vient l’apprentissage. Quelques camarades fondent une école de réinsertion pour adolescents inadaptés au système, initiative spontanée nourrie de cette pensée dite alternative, typique d’une époque idéaliste. Portrait d’une génération et d’un esprit du temps, le roman s’ouvre sur l’évocation d’un suicide, dont la menace plane sur l’ensemble du récit.

La mort est précisément le thème du livre Le Dernier Jour (Gallimard, 2017) préfacé par J. M. G. Le Clézio : "Dans la tradition des Tombeaux, en quelque sorte, le dernier hommage que l’on peut rendre à ceux dont l’heure ultime nous sépare de la mort." Ce livre évoque, sur un mode fictionnel, les dernières heures d’artistes et écrivains qui ont marqué l’auteur : Hugo Claus, Chantal Akerman, Simon Leys, Henri Michaux, Dominique Rolin… Ces deux derniers auteurs furent les compagnons de route de Jean-Luc Outers qui publiera les lettres de refus de Henri Michaux, Donc c’est non (Gallimard, 2017), et les Lettres de Dominique Rolin à Philippe Sollers (Gallimard, 2018).

– Jacques De Decker

Programmation musicale (extraits) :

Jean-Sébastien BACH - Le premier mouvement du Concerto pour piano n°4 en la majeur. Murray Perahia et l’Academy-of-Sint-Martin-in-the-fields. Sony 89245 .

Frédéric CHOPIN - Le premier mouvement de la Sonate pour piano n°3 en si mineur. Martha Argerich. DECCA.

Piotr Ilitch TCHAIKOVSKY - Le premier mouvement du Concerto pour violon en ré majeur op 35 . Janine Jansen & Mahler Chamber Orchestra dir° Daniel Harding. DECCA.

Jean-Sébastien BACH - L'Adagio du Concerto en ré mineur BWV 974. Vikingur Olafsson . DG 4835022.

Max RICHTER - Spring (d’après les Quatre Saisons de Vivaldi) . Daniel Hope & Konzerthaus Kammerorchester Berlin . DG 4810044.

Wolfgang Amadeus MOZART - Voi che sapete extrait des Noces de Figaro. Cecilia Bartoli et Jean-Yves Thibaudet . DECCA.

Franz SCHUBERT - Allegro moderato, extrait des Moments musicaux. Radu Lupu. DECCA 4757074.

