Rencontre avec Laurence Nobécourt : Opéra des oiseaux, éd. Grasset

À New York, Laïal tente de se détacher des siens. Au Portugal, Perla apprend à mourir, et sa fille Wanda à devenir mère. À Venise, le Cardinal Luigi de Condotti parle aux abeilles. Le jeune Kola, en Afrique, découvre ce qu’il en est de l’amour qui unit Mado, sa mère, à Youli. Dans l’hôpital de Sakhalin en Russie où un Indien se prend pour le patron de la CIA, Jozef ne fera peut-être jamais le deuil de sa femme… Voici quelques-unes des voix qui peuplent ce roman hors du commun : elles communiquent furtivement par élans charnels, émotionnels ou spirituels. Est-ce par hasard que toutes partagent la lecture des livres de Yazuki, cet écrivain japonais qui cherche son point final et dont tout le monde quête l’opus mythique, Opéra des oiseaux ? Ainsi se déploie le grand roman de Laurence Nobécourt, tel une partition, de pays en cultures différentes, de langages en paysages inattendus, parfois ressemblants. Les destins s’entrelacent, à l’insu souvent des protagonistes : chacun poursuivant l’équilibre de sa vie, et déséquilibrant peut-être celle d’une autre. Chaque personnage est comme un passage vers un monde, une famille, une psyché ou un trouble. Parfois c’est un enfant, parfois une femme très âgée, parfois un homme dont la voix semble changer, traverser le temps et l’amour. Entrer dans ce livre magnifique, en 365 jours vastes comme le monde et le temps, c’est accepter de ne plus maîtriser tout à fait le cours des choses, et de s’abandonner à l’énergie déconcertante de la littérature.

Laurence Nobécourt est née à Paris en 1968 où elle a commencé à écrire dès l’enfance. Elle a publié romans, récits, poèmes sous le nom de Lorette Nobécourt puis, depuis 2016, sous sa véritable identité. La plupart de ses livres sont parus aux éditions Grasset dont En nous la vie des morts, La Clôture des merveilles, Lorette, ou encore L’Usure des jours. Elle a quitté Paris en 2007 pour Dieulefit où elle vit et anime des ateliers d’écriture.

Extraits de l'interview :

Dans ce livre, vous abordez notamment le thème de l'amour. Comment se décline-t-il dans cette partition foisonnante?

Il s'y trouve parce qu'il est au cœur de ma vie. Il a été, et il est toujours, au cœur de ma quête. L'amour a à voir avec la connaissance. C'est une autre façon de dire ce qui, en soi, est plus grand que soi.

Il existe de nombreuses façons de conjuguer l'amour : dans le couple, l'amour maternel, l'amitié, l'amour de ce que l'on fait… C'est un travail très exigeant, d'une certaine manière, que celui d'arriver à se défaire de toutes les représentations que l'on a à cet égard, pour progressivement s'ouvrir, s'abandonner à la vie, qui est amour, et se donner. L’amour est une force révolutionnaire d'une exigence folle mais qui a un pouvoir incroyable. Je crois à l'amour et à la parole, et j'en ai les preuves... J'en ai aussi connu les épreuves mais quelque chose s'est patiné et s'est pétri au fil des années. La vie m'a pétrie et je suis d'accord avec cela. Je veux bien encore être pétrie. C'est infini.

La vie pétrit peut-être aussi en fonction du chemin que l'on fait à l'intérieur, et d'une certaine quête vers l'absolu ? Vous écrivez à propos du poète Yazuki : "Il avait besoin de tresser la vie ordinaire à l'absolu." Vous montrez également comment l'amour se vit à la fois dans le corps, la sensualité, tout en ayant une dimension absolue.

J'ai beaucoup eu cette soif d'absolu. C'est aussi une façon d'échapper au réel. Elle est à la mesure du gouffre d'où l'on est parti. L'effondrement premier crée une soif fantastique, parce qu'il faut tenir. Il faut aller vers le vivant. Et puis, au fur et à mesure du temps, des années, du chemin, on se rend compte que c'est ici que cela se passe. On réalise qu'on ne peut attraper " l'absolu " que par le détail, par l'incarnation. C’est en acceptant le rapport au réel et à la matière, en se rapprochant du corps, qu'il y a peut-être une chance d'habiter le présent et d'entrer dans une forme d'éternité.

Un jour, je me suis aperçue que les mots éternité et étreinte avaient les mêmes lettres. C'est comme un anagramme. Etreindre la vie, accepter d'être complètement dans le présent, c’est entrer dans une forme d'éternité. Cela m’importe de témoigner à quel point c'est ici que cela se passe.

