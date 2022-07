Rencontre avec la violoncelliste Thaïs Defoort, notre candidate belge à l’Eurovision des jeunes musiciens

Ce 23 juillet, nous croisons les doigts pour Thaïs Defoort, la jeune violoncelliste belge qui nous représente à l’Eurovision des Jeunes Musiciens. Soutenez-la lors de la grande finale dès 21h, lors d’une soirée coanimée par Vincent Delbushaye et Judith Chaine, retransmise depuis Montpellier sur Musiq3, La Trois et Auvio. Mais avant tout chose, faisons plus ample connaissance avec Thaïs.

La musique est une affaire de famille chez les Defoort. "Dans ma famille, on fait tous de la musique, donc on peut dire que la musique est omniprésente chez nous", nous explique la jeune violoncelliste Thaïs Defoort qui, du haut de ses 19 ans, représentera la Belgique ce samedi 23 juillet à l’Eurovision des Jeunes Musiciens.

Avec une maman violoniste et professeure à l’Académie de Berchem-Sainte-Agathe, une sœur violoniste et un frère bassiste, l’enfance de Thaïs, dernière de la famille, a été baignée de musique. Elle commence d’ailleurs de violoncelle à l’âge de 4 ans.

Thaïs a travaillé avec Claudine Steenackers avant de poursuivre ses études de 2012 à 2014 au Koninklijk Conservatorium Den Haag dans la classe de Lucia Swarts dans la section "Jong Talent". Par la suite, elle a également travaillé avec Justus Grimm et en étant parallèlement étudiante au Kunsthumaniora de Bruxelles.

De 2018 à 2021, Thaïs a étudié à la prestigieuse école Musica Mundi à Waterloo, en Belgique, où elle a eu le privilège de suivre des cours de grands maîtres tels que Aleksandr Khramouchin, Vladimir Perlin, Jérôme Pernoo et Claire Oppert. En octobre 2021, Thaïs a commencé son bachelor avec le professeur Gustav Rivinius à la Hochschule für Musik Saar à Saarbrücken, en Allemagne.

Elle est également lauréate de plusieurs prix internationaux, dont le premier prix du concours international Edmond Baert en 2017, le deuxième prix du concours Rotary Breughel en 2018, le deuxième prix du concours international Flame en 2019 et le troisième prix du Concours international Triomphe de l’Art en 2021.