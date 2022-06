Rencontre avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, artiste de l’ouverture des possibles

Présente à Bruxelles dans le cadre du festival Ekho qui met la lutherie contemporaine à l’honneur, la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton, artiste de l’ouverture des possibles, nous fait don de sa conversation.

Grande violoncelliste et compositrice française, Sonia Wieder-Atherton a étudié le violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dans les classes de violoncelle de Maurice Gendron et de musique de chambre de Jean Hubeau. Elle a également été l’élève de Mstislav Rostropovitch. Elle est actuellement à Bruxelles – qu’elle connaît très bien pour y avoir séjourné souvent en compagnie de la cinéaste belge Chantal Akerman – dans le cadre du festival Ekho qui met la lutherie contemporaine à l’honneur. Elle fait également partie du jury de la finale du Concours Reine Elisabeth 2022, qui est consacré pour la seconde fois au violoncelle.

Conversation à bâton rompu au micro de Camille De Rijck dans l’émission Chambre avec vue. La première partie est à écouter ci-dessus, et la seconde partie ci-dessous.