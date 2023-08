Rencontre avec la délicate et talentueuse Samara Joy

La chanteuse new-yorkaise Samara Joy, nouvelle étoile montante du jazz vocal et lauréate de deux Grammys en 2023 (Révélation de l’année et meilleur album de Jazz vocal pour son album "Linger Awhile"), ne cache pas ses influences : parmi celles qu’elle cite elle-même, on retrouve Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou encore Betty Carter.

La musique a toujours été un guide dans la famille de Samara. Ses grands-parents, Elder Goldwire et Ruth McLendon, ont dirigé le célèbre groupe de gospel de Philadelphie, The Savettes, et son père a tourné avec le chanteur Andrae Crouch. Bien que ses premières influences soient le gospel et les sons R&B de Stevie Wonder, Lalah Hathaway, George Duke et Musiq Soulchild, Samara est tombée amoureuse du jazz lorsqu’elle fréquentait la Fordham High School for the Arts, où elle se produisait régulièrement avec un groupe de jazz.