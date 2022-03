Rencontre avec la compositrice Kaija Saariaho, figure de proue de la musique contemporaine

Elle est l’une des figures de proue de la musique contemporaine, la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, qui a récemment remporté le Lion d’Or de la Biennale musicale de Venise est à l’honneur sur Musiq3.

Kaija Saariaho était l’invitée de l’émission Chambre avec vue à l’occasion de la sortie de son nouvel album, qui rassemble aussi bien de compositions anciennes, composées il y a une dizaine d’années, que des partitions composées durant le premier confinement en 2020.

Au micro de Camille De Rijck, Kaija Saariaho revient sur les premiers mois de pandémie, expliquant au début, cela n’avait pas changé grand-chose pour elle, qui continuait à écrire. Mais, attendant la création de plusieurs de ses pièces, elle nous explique que "parce que [les concerts] étaient repoussés, je portais cette musique dans mon esprit, et c’est devenu de plus en plus difficile de continuer à travailler parce que je n’avais pas pu me libérer de la musique que j’avais déjà écrite". Une autre chose qui a beaucoup marqué Kaija Saariaho pendant cette période de pandémie est que l’on ne pouvait plus entendre de la musique vivante.