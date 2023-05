Rencontre avec la chanteuse gantoise Lady Linn

Lady Linn, l’invitée de l’espace lounge de Classic 21 le samedi 27 mai. Lien De Greef (Lady Linn) est une pétulante jeune chanteuse originaire de Gand qui s’exprime dans tous les styles possibles. Elle se fait d’abord connaître en tant que chanteuse du groupe pop dance Bolchi avec l’album 'She’ en 2004. L’année suivante elle dispense son chant avec Skeemz sur l’album ‘Ain’t You Heard’. Lien De Greef s’acoquine ensuite avec sept redoutables mercenaires du swing pour former en 2006 Lady Linn and Her Magnificent Seven. Ensemble, ils interprètent une soul teintée de jazz et de rock des années soixante.

Le premier album de Lady Linn and Her Magnificent Seven connaît un succès considérable en Belgique où il se classe dans les dix meilleures ventes lors de sa sortie. ‘Here We Go Again’est certifié disque de platine en 2008 et reçoit de nombreuses récompenses locales. Alors que le succès touche sa compatriote Selah Sue, ou les Anglaises Duffy et Imelda May, Lady Linn and Her Magnificent Seven prépare sa riposte. Réalisé par le producteur français Renaud Letang, ‘No Goodbye at All’se veut un disque de soul pop. Sorti en mai 2011, l’album explore toutes les nuances d’un style qui aborde également la bossa-nova ou la surf music façon The Beach Boys première période.

Avec sa trilogie qui vient de sortir, Lady Linn prouve une fois de plus sa polyvalence dans plusieurs styles. Une série de trois EP – "I’m Fine", "Sea of Trees" et "Nocturne" – qui racontent chacun leur propre histoire et qui sont désormais regroupés sur l’album ‘Trilogy’. Le fil conducteur de l’album est son affinité avec le jazz, la soul et la danse, mais divers thèmes reviennent également dans les textes : la tendresse au sein de la vie familiale, la mélancolie, la nature, mais aussi des passages par la piste de danse. Une trilogie qui a clairement évolué au fil du temps. Du son quasi électronique austère et dépouillé du clavier JX-03 de Linn sur "I’m Fine" aux synthés analogiques chauds sur "Sea of Trees", en passant par un son sixties organique et énergique sur "Nocturne". Lady Linn a réalisé une trilogie polyvalente, qui s’inspire d’une grande variété d’influences et puise dans l’histoire de la musique d’une manière contemporaine et originale.