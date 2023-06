Rencontre avec la chanteuse anglaise Izo FitzRoy

Notre invitée du samedi 24 juin est la chanteuse anglaise Izo FitzRoy à l’occasion de la sortie de son dernier projet, ‘A Good Woman’. Tout commence par une voix hors du commun. Puissante et émouvante. Bercée par le gospel, Izo FitzRoy est aujourd’hui l’une des voix les plus reconnaissables de la modern soul anglaise. Oscillant entre classe et modernité, la chanteuse londonienne emporte tout sur son passage. Sa musique soul se teinte d’accents blues et dépoussière un genre qui n’en finit pas de se réinventer. En résulte une envie de danser et de fêter la vie.

La puissance vocale d‘Izo FitzRoy a explosé sur la scène internationale en 2017 avec son premier album ‘Skyline’. L’album, un mélange de gospel, de funk avec des accents bluesy et un lyrisme propre à la personnalité de la chanteuse fut très bien accueilli par la presse internationale. Une voix qu’Izo FitzRoy utilise comme un instrument à part entière, au service d’une musique nourrie d’influences multiples à commencer par le gospel, sans oublier la funk, la soul, le R&B et même le rock. Rien d’étonnant pour celle qui a été bercée par les disques d’Aretha Franklin, James Brown et des Stones, et dont le groove n’est pas sans rappeler une certaine Amy Winehouse. Sur scène, en alternant puissance et douceur, sa voix chaude se révèle enveloppante et irrésistible.

‘A Good Woman’, le troisième album de la chanteuse londonienne est le fruit d’une collaboration avec le producteur Oscar De Jong, du groupe soul pop electro néerlandais Kraak & Smaak. Ce nouvel essai mêle une introspection spirituelle, des inspirations pop-soul cuivrées et des grooves californiens 70’s.

Malgré une solide préparation pour ce nouvel album et auréolée du succès de ses deux premiers albums, Izo a connu quelques déboires. Elle a notamment perdu momentanément l’usage de sa voix et a dû être opérée des cordes vocales fin 2018. Un long programme de rééducation a été nécessaire pour recouvrer l’usage de la parole dans un premier temps, puis celle du chant dans un second. Après ce long processus elle a enfin pu se remettre au travail. Mais heureusement, après cette période personnelle difficile pour elle, le bon côté de l’expérience a été, qu’après la rééducation, Izo a gagné une nouvelle octave ! Cette nouvelle donne a influencé l’écriture des titres de l’album et lui a permis de retravailler ses compositions en y apportant des subtilités vocales qu’elle n’aurait pu se permettre avant l’opération. Une histoire qui finit bien avec pour résultat un très bel album ‘A Good Woman’qui ravira ses nouveaux fans comme ceux de la première heure.