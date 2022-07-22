Зустріч з Товариством українців Бельгії | Rencontre avec l'Association des Ukrainiens de Belgique

Коли ми говоримо про діаспору українців, перше, що приходить нам на думку, це Канада й справді найбільша діаспора українців у світі знаходиться в Канаді.Та в Бельгії теж є діаспора українців, перша хвиля українців приїхала сюди після Першої світової війни, всього було 4 хвилі, остання хвиля відбулася після Другої світової війни.

З часом українці утворили організацію, яка зараз має назву Товариство українців Бельгії, до нашої студії завітав президент товариства Ігор Хохолак, який розповів про історію товариства та задачі які зараз виконує дане товариство.



"Я народився в Бельгії, я бельгієць українського походження і я є голова організації Товариство українців Бельгії, яку було створено у 45-у році минулого століття, навіть, тисячоліття. Раніше організація мала назву Український допомоговий комітет, організація була створена після Другої світової війни, тому що, українці які проживали в таборах примусової праці в Німеччині приїхали працювати по контракту на 3 роки, щоб працювати у бельгійських шахтах.

В 45-у році проблема була, що українці були переслідувані російською червоною армією, вони хотіли залишитись після закінчення контрактів в Бельгії.

Фактично метою товариства було як там підтримати українську культуру та зберегти українські культурні традиції. Раніше, ми проводили культурні зустрічі в нашому домі, ці зустрічі мали назву "Поговоримо", там були присутні українські культурні діячі, такі як Жадан, Забужко та інші цікаві люди.



Ми теж співорганізатори фестивалю українського кіно, ми займаємось цим вже 6 років. З початком воєнного вторгнення Росії в Україну, ми почали працювати дуже тісно з посольством, перших кілька тижнів ми знаходились в посольстві кожен день і допомагали, оскільки було дуже мало персоналу."



Товариство українців Бельгії має сторінку на Facebook, перейти на їхню сторінку ви можете за посиланням: https://www.facebook.com/Association-of-Ukrainians-in-Belgium-%D0%A2%D0%A3%D0%91-340579349890458/