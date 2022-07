Зустріч з Товариством українців Бельгії | Rencontre avec l'Association des Ukrainiens de Belgique

Quand on parle de la diaspora ukrainienne, le premier pays qui vient à l'esprit, c'est le Canada. C'est effectivement là-bas que se trouve la plus grande diaspora ukrainienne au monde. En Belgique aussi, pas mal d'Ukrainiens ont trouvé refuge. La première vague d'Ukrainiens est arrivée après la Première Guerre mondiale. Au total, on considère qu'il y a eu 4 "vagues", la dernière s'étant produite après la Seconde Guerre Mondiale.

Au fil du temps, les Ukrainiens se sont rassemblés. Ils ont notamment formé une organisation, qui s'appelle maintenant l'Association des Ukrainiens de Belgique. Le président, Ihor Chocholak, est venu dans notre studio. Il nous a parlé un peu de lui. Il est aussi revenu sur l'historique de son association, et les missions qu'elle remplit actuellement.



"Je suis né en Belgique. Je suis un Belge d'origine ukrainienne. La Société des Ukrainiens de Belgique a été créée en 1945. Auparavant, l'organisation s'appelait le Comité de secours ukrainien. L'organisation a été créée car des Ukrainiens, vivant dans des camps de travaux forcés en Allemagne, sont venus travailler sous contrat de trois ans dans des mines belges. A cette époque, le problème était que les Ukrainiens étaient persécutés par l'Armée rouge russe. Eux voulaient rester, après leurs contrats, en Belgique.

Le but de la société était de soutenir la culture ukrainienne et de préserver les traditions culturelles ukrainiennes. Auparavant, nous organisions des réunions culturelles dans notre maison. Ces réunions s'appelaient "Parlons-en / Let's talk". Des personnalités culturelles ukrainiennes telles que Zhadan, Zabuzhko et d'autres personnes intéressantes y étaient présentes.

Nous sommes également co-organisateurs du festival du film ukrainien. Nous l'organisons depuis 6 ans.

Depuis le début de l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie, nous travaillons très étroitement avec l'ambassade. Pendant les premières semaines, nous étions à l'ambassade tous les jours et nous aidions, car il y avait très peu de personnel."



L'Association des Ukrainiens de Belgique a une page sur Facebook. Vous pouvez y accéder via ce lien : https://www.facebook.com/Association-of-Ukrainians-in-Belgium-%D0%A2%D0%A3%D0%91-340579349890458/