Rencontre avec l’Arlonais Thierry Coljon pour "Stromae, les dessous d’un phénomène"

Deuxième ouvrage sur Stromae, pour Thierry Coljon, Arlonais d’origine et journaliste au "Soir".

Artiste, phénomène de société au public éclectique, Stromae passionne les foules, du jeune ado à la personne du quatrième âge. Et pas seulement en Europe puisque son succès s’est déployé jusqu’aux Etats Unis, alors qu’il ne chante qu’en Français.

Thierry Coljon lui avait déjà consacré un roman : "Stromae est mort à New York", mais cette fois l’exercice est différent. Thierry Coljon nous raconte l’histoire du succès de l’entreprise Stromae, et de son label "Mosaert", son anagramme.

"Une histoire de famille, gérée comme une entreprise"

"Il contrôle tout, c’est une entreprise ! D’habitude les plus grandes stars, comme Bowie, rachètent leurs droits quand le succès est là, et créent leur propre société. Stromae a fait l’inverse, il a d’abord créé sa société, puis la reconnaissance venue, il a proposé aux firmes de disques de discuter avec sa société. Sa société c’est lui, son frère, sa maman, et son épouse, la styliste namuroise Coralie Barbier, qui est sa directrice artistique. Il est à la tête d’un petit empire artisanal. Et ça le rassure d’être entouré de gens en qui il a confiance. "

"Mosaert c’est un laboratoire d’idées"

Il a créé un personnage, bermuda, noeud papillon… Un personnage improbable, qu’on ne peut confondre avec personne d’autre. Aucun ado ne s’habille comme çà aujourd’hui. Et musicalement il a fait pareille. Un mélange d’électro, de rap et de texte en Français, un style qui ne porte pas de nom, et qui est du Stromae."

Thierry Coljon – "Stromae, les dessous d’un phénomène", aux Editions Mardaga

Rencontre avec Thierry Coljon…