Rencontre avec Karine Tuil au sujet de son livre "La décision" paru aux éditions Gallimard

Le 6 mars 2022 à 22 h

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur le sort d’un jeune homme suspecté d’avoir rejoint l’État islamique en Syrie. À ce dilemme professionnel s’en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l’avocat qui représente le mis en examen. Entre raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays…

Avec ce nouveau roman, Karine Tuil nous entraîne dans le quotidien de juges d’instruction antiterroristes, au cœur de l’âme humaine, dont les replis les plus sombres n’empêchent ni l’espoir ni la beauté.

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Blanche/La-decision

Karine Tuil est un écrivain français. Elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée d'une maîtrise de droit des affaires et d'un DEA de droit de la communication (Université Panthéon Assas). Elle est l'auteur de douze romans traduits en plusieurs langues. "Les choses humaines", son onzième roman a obtenu le prix Interallié 2019 et le Goncourt des lycéens 2019. Il a été adapté au cinéma par Yvan Attal. Le film "Les choses humaines" sorti en salles le 1er décembre 2021 avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi, Mathieu Kassovitz, Benjamin Lavernhe, Audrey Dana, Judith Chemla. Il a été sélectionné à la Mostra de Venise et au festival du cinéma américain de Deauville. Karine Tuil a reçu à Venise le 9 septembre 2021, le prix Kinéo Art et littérature à l'occasion de la sortie de l'édition italienne de "Les Choses humaines" "Le cose umane" aux éditions La nave di Teseo.

Son nouveau roman "La décision" est paru le 6 janvier 2022 aux éditions Gallimard.

​http://www.karinetuil.com/

Programmation musicale, signée Karine Tuil :

Frédéric CHOPIN - Le Nocturne op.9 N°2 en mi bémol majeur. Vladimir Horowitz. RCA.

Wolfgang Amadeus MOZART - Lacrimosa extrait du Requiem K 626 . Sibylla Rubens, Annette Markert & l’Orchestre des Champs-Elysées sous la direction de Philippe Herreweghe. HM 2961620.

Leonard COHEN - I’m your man.

Avishaï COHEN & GOTHENBURG - Nature boy.

Patti SMITH - Pastime paradise.

Wolfgang Amadeus MOZART - L’Adagio du Concerto pour piano n° 23 K 488 en la majeur. Vladimir Horowitz & l’Orchestra del teatro alla Scala sous la direction de Carlo-Maria Giulini. DG 4232872.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Leslie GUTIERREZ