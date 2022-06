Rencontre avec Justyna Wydrzyńska, activiste polonaise qui risque jusqu’à trois ans de prison pour avoir aidé une femme à avorter

La très conservatrice Cour suprême des États-Unis a enterré vendredi 24 juin un arrêt qui, depuis près d’un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter mais n’avait jamais été accepté par la droite religieuse. Si les interruptions de grossesse volontaires ne deviennent pas de facto illégales, chaque État est désormais libre de les autoriser ou non.

En Europe aussi, l’avortement est une question sensible. En Pologne, depuis un peu plus d’un an, l’avortement est interdit sauf en cas de viol, d’inceste et lorsque la vie la mère est en danger.

Dans ce contexte, aider les femmes qui veulent avorter peut coûter cher. Justyna Wydrzyńska, une militante polonaise du droit des femmes, en sait quelque chose : elle risque jusqu’à trois ans de prison dans son pays. Justyna Wydrzyńska était Bruxelles ce jeudi 30 juin, occasion pour une de nos équipes de la rencontrer.