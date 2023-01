Rencontre avec Judith Owen dans Classic 21 Lounge

Samedi 14 janvier, l’invitée de Patrick Bivort est la chanteuse anglaise Judith Owen à l’occasion de la sortie de son album ‘Come On & Get It’. La voix puissante de Judith Owen résonne depuis plus de dix ans sur la scène Jazz internationale. Pour son nouvel album ‘Come on and Get It’elle a puisé son inspiration à La Nouvelle Orléans et s’est entourée des meilleurs musiciens locaux pour rendre hommage aux voix féminines des années 50 et 60.

Sur son dernier projet, elle a des solides histoires à nous raconter. Entourée par le producteur John Fischbach, qui a réalisé notamment l’album de Stevie Wonder ‘Songs In The Key of Life’, les chansons de son nouvel opus sont pleines d’humour, audacieuses et sexy, à l’image de chanteuses comme Blossom Dearie ou Nellie Lutcher.