Rencontre avec Jörg Widmann, compositeur de la pièce imposée de la finale du Concours Reine Elisabeth

Comme chaque année, la semaine qui précède la finale du Concours Reine Elisabeth, les douze finalistes rentrent, à tour de rôle, à la Chapelle Reine Elisabeth pour une semaine de travail intense. Une semaine, c’est le temps qu’auront les candidats pour déchiffrer, travailler et s’approprier l’œuvre imposée, composée cette année par le compositeur et clarinettiste Jörg Widmann. Ce dernier était, il y a quelques mois, l’invité de Camille De Rijck dans son émission Chambre avec vue.

L’œuvre imposée et la création musicale font partie des piliers du Concours Reine Elisabeth. En effet, dès les premières prémisses du concours, la Reine Elisabeth et son fidèle ami Eugène Ysaÿe tenaient à ce que la création fasse partie intégrante des épreuves.

Cette inclusion de la musique contemporaine dans le programme des candidats s’est faite, dès la première édition, au travers d’un "test ultime", une œuvre imposée inédite qui devrait être travaillée et étudiée en loge par les candidats sans aucune aide, et surtout pas de leur professeur. Dès 1950, l’organisation du Concours décide de donner une plus grande place à la création musicale en créant un Concours de Composition, qui ne trouvera jamais son public et qui subsistera jusqu’en 2013.