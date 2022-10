Rencontre avec Jérôme Bastianelli : Les années retrouvées de Marcel Proust : essai de biographie. Ed. Sorbonne (SUP)

Le 16 octobre à 22 h

" Comme l’avenir est ce qui n’existe encore que dans notre pensée, il nous semble encore modifiable par l’intervention in extremis de notre volonté ", écrit Marcel Proust dans Albertine disparue. C’est à un tel exercice que se prête Jérôme Bastianelli dans cet essai de biographie, en l’appliquant précisément à l’auteur d’À la recherche du temps perdu. Proust meurt le 18 novembre 1922, à l’âge de 51 ans, en ayant quasiment achevé son œuvre. Mais que se serait-il passé s’il avait guéri de la maladie pulmonaire qui l’emporta ? Comment aurait-il traversé l’entre-deux-guerres, quels livres aurait-il pu écrire, quels honneurs recevoir, quelle vie mener ? Entre voyages inattendus et amitiés renouvelées, questionnement esthétique et permanence des émotions artistiques, cette recherche des années perdues de Marcel Proust au cœur de la France des années 1920 aux années 1940 nous permet de mieux connaître l’écrivain, son avenir imaginaire éclairant rétrospectivement l’homme qu’il fut vraiment.

https://sup.sorbonne-universite.fr/auteur/jerome-bastianelli

Ancien élève de l’École polytechnique, Jérôme Bastianelli a travaillé le piano, le violon, l’harmonie et le contrepoint. Depuis 2000, il est critique musical au magazine Diapason. Il est l’auteur, pour les éditions Actes Sud, de biographies de Félix Mendelssohn, Piotr Ilitch Tchaïkovski, Georges Bizet et Federico Mompou. Il a participé à Tout Mozart. Encyclopédie de A à Z (Robert Laffont). Il signe plusieurs livres sur la relation entre John Ruskin et Marcel Proust, ainsi qu'un roman, La Vraie Vie de Vinteuil (Grasset, 2019), qui a reçu le prix Louis Barthou de l’Académie française. Depuis janvier 2018, il est le président de la Société des amis de Marcel Proust et des amis de Combray.

Il occupe actuellement les fonctions de directeur général délégué au musée du quai Branly - Jacques Chirac, à Paris.

Programmation musicale, signée Jérôme Bastianelli :

Gabriel FAURE - La romance op. 17 n° 3. Pascal Rogé. DECCA 4256062.

Maurice RAVEL - La Pavane pour une infante défunte . Jean-Yves Thibaudet . DECCA 4335152 .

Reynaldo HAHN - Le chœur champêtre : " C’est le doux silence des chants " (Acte II) extrait de Ciboulette . L’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Cyril Diederich.

Richard WAGNER - La mort d’Isolde (Tristan und Isolde) . Germaine Lubin. Preiser Records.

George GERSHWIN - Summertime . Ella Fitzgerald et Louis Armstrong .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR