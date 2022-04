Rencontre avec Jérôme Bastianelli : "Federico Mompou. A la recherche d'une musique perdue" (Actes Sud)

Le 10 avril 2022 à 22 h . Rediffusion

Né à Barcelone en 1893, Federico Mompou est aujourd’hui considéré comme l’un des compositeurs les plus atypiques du XXe siècle. A l’écart de toute école, il a su bâtir patiemment une œuvre reconnaissable entre toutes par sa générosité mélodique et sa saveur harmonique, par sa nostalgie et sa concision. Cet ouvrage est l’occasion de découvrir la personnalité tendre et attachante qui se cache derrière le caractère discret de celui en qui l’on vit un successeur de Debussy ou que l’on surnomma Frédéric II en référence à un Chopin avec lequel il partagea bien des traits.

Ancien élève de l’École polytechnique, Jérôme Bastianelli a travaillé le piano, le violon, l’harmonie et le contrepoint. Depuis 2000, il est critique musical au magazine Diapason. Il est l’auteur, pour les éditions Actes Sud, de biographies de Félix Mendelssohn, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Georges Bizet. Il a participé à Tout Mozart. Encyclopédie de A à Z (Robert Laffont). Il est l'auteur d'un roman, La Vraie Vie de Vinteuil (Grasset, 2019). Il occupe actuellement les fonctions de directeur général délégué au musée du quai Branly - Jacques Chirac, à Paris.