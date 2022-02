Rencontre avec Jean-Yves Clément au sujet de son livre "Chopin et Liszt, la magnificence des contraires" (Premières Loges)

Deux géants de l'histoire de la musique et du piano romantique, deux contemporains : deux figures si proches et si dissemblables à la fois.



Frédéric Chopin (1810-1849) et Franz Liszt (1811-1886) : le premier tout intérieur, seul, presque enfermé avec son piano ; le second extraverti, public, ouvrant sa musique à tous vents. Ils se sont rencontrés, ont développé dans le même temps des esthétiques très différentes - presque deux visions de l'existence.



L'auteur tentera un portrait croisé de ce qui n'est ni opposition ni paradoxe, mais le visage bifrons du créateur.

Figure du monde musical, Jean-Yves Clément organise des festivals de musique de notoriété internationale (dont le Festival de Nohant, chez George Sand). Ecrivain et éditeur, il est l’auteur de plusieurs essais sur la musique parus chez Actes Sud (Franz Liszt, Alexandre Scriabine, Glenn Gould). Il signe également Le retour de Majorque (Pierre-Guillaume De Roux). Il est aussi l'auteur d’un vaste poème, Le Chant de toi (cherche midi) et un recueil d’aphorismes, De l’aube à midi (Le Passeur).

Critique à Diapason, collaborateur à La Tribune des Critiques sur France Musique, Jean-Yves Clément est le récitant de ses propres textes sur la musique : Variations Chopin (aphorismes sur les 24 Préludes de Chopin), Nuits de l’âme (21 poèmes sur les 21 Nocturnes de Frédéric Chopin), Variations Glenn Gould (autour des Variations Goldberg de Bach), commentaires sur Les Sept dernières paroles du Christ de Haydn, Via Crucis de Liszt, etc.

Jean-Yves Clément est président du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l'Orchestre royal de chambre de Wallonie.

Programmation musicale, avec la complicité de Jean-Yves Clément :

Franz LISZT - Chant polonais de Frédéric Chopin S 480 / 5 : Mes joies. Claudio Arrau . DECCA 4805090

Frédéric CHOPIN - Étude op. 25/11. Jan Lisiecki. DG 47910398 .

Franz LISZT - Polonaise en mi majeur S 223/2 . Stephen Hough. Hyperion 67085.

Franz LISZT - Berceuse S 174 . Stephen Hough. Hyperion 67085.

Franz LISZT - Chant polonais de Frédéric Chopin S 480 / 6 : Die Heimkehr (Narzeczony) . Claudio Arrau . DECCA 4805090 .

Frédéric CHOPIN - Berceuse en ré bémol majeur op 57 . Maria Joao Pires . DG 457585-2.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR