Rencontre avec Jean-Noël Liaut : La Princesse insoumise, éd. Allary

La Princesse insoumise est le portrait de Gayatri Devi, la plus flamboyante et la plus moderne des princesses indiennes. Gayatri Devi est issue de deux lignées de souverains ayant régné sur l’Inde depuis des siècles. Petite-fille, fille et femme de maharaja, elle était consciente de son rang mais soucieuse de justice, une féministe avant l’heure, une femme libre ayant cassé les codes de sa caste et tracé la voie pour nombre d’Indiennes, une femme visionnaire. Son destin raconte l’évolution de la condition féminine, du droit des minorités et des questions écologiques, nous fait partager le quotidien fastueux des maharajas et assister à la perte de leurs privilèges, à la fin de la domination britannique, au triomphe de l’indépendance, à la cruauté de la partition et à l’avènement de l’Inde moderne.

Jean-Noël Liaut - La Princesse Insoumise – Allary Editions (allary-editions.fr)

Jean-Noël Liaut est biographe et traducteur, récemment auteur chez Allary Éditions d’Elle, Edmonde, sur Edmonde Charles Roux (2017), de Nancy Mitford, la dame de la rue Monsieur (2019) et Andy Warhol, Le renard blanc (2022). La Princesse insoumise, sur Gayatri Devi, la plus visionnaire et la plus flamboyante des princesses indiennes, est paru en janvier 2023.

Programmation musicale, signée Jean-Noël Liaut :

Jean-Sébastien BACH - Un extrait de la Suite anglaise n°5 BWV 810 . Piotr Anderszewski . Warner 219391.

Philip GLASS - Akhenaton. Paul Esswood.

Frédéric CHOPIN - Le premier mouvement du Concerto pour piano n°1 en ut mineur . Martha Argerich & London Symphony Orchestra sous la direction de Claudio Abbado . DG 4150612 .

Joni MITCHELL - Both Sides Now.

Mireille et Jean SABLON - Le petit chemin .

Jeanne MOREAU - Le tourbillon.

