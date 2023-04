Rencontre avec Jean-Guihen Queyras et Emmanuel Reibel : "Bach, les Suites en partage" (II), Ed. Premières loges, coll. Via Appia

Le 16 avril à 22 h

Jean-Guihen Queyras :

Ce qui est magnifique dans la musique, c’est qu’elle se nourrit de beaucoup de choses et notamment du rapport à la nature. Elle peut être envisagée ici au sens très large, jusqu’au cosmos et au big bang… On est dans l’univers et dans l’espace-temps. C’est assez extraordinaire ! En tant que musicien, ces éléments aident beaucoup à gérer le temps dans l’interprétation. Il y a eu de grands moments de doute par rapport aux Suites de Bach, quand j’avais une vingtaine d’années. Un des problèmes récurrents, c’était le rapport au temps. Je n’étais pas maître des horloges... Je commençais à jouer et je me sentais ballotté comme un fétu de paille. Or chez Bach, le rapport au temps est très central. La musique se nourrit de différentes forces physiques, éventuellement contradictoires. Ces contradictions créent de la tension et cette tension engendre du matériau musical. C’est un peu comme si on imaginait une planète qui tourne autour d’un astre. Une force physique la fait rester sur son parcours mais si une autre planète passe dans les parages, la force de celle-là va influencer la première. Il existe un nombre énorme de facteurs qui font que les choses tiennent en équilibre. On a besoin d‘avoir conscience de toutes ces forces, y compris contradictoires, quand on interprète.

Emmanuel Reibel :

Quand on assiste à l’intégrale des Suites pour violoncelle, on est dans une sorte d’aventure émotionnelle, musicale, parfois quasiment intellectuelle ou spirituelle. Une des grandes idées que Jean-Guihen cherche à défendre dans son livre est que ces œuvres constituent une véritable trajectoire. On l’expérimente vraiment en concert… Il y a quelque chose d’un peu fou à vouloir enchaîner ces six œuvres qui n’en forment au final qu’une : une sorte de cathédrale gigantesque et magnifique construite à partir d’un instrument assez modeste au temps de Bach, avec quatre cordes. On ressent à la fois une formidable concentration et aussi, une aventure qui invite à abandonner toute résistance et à se laisser entraîner par ce formidable conteur qu’est Jean-Guihen. Je suis souvent étonné de voir qu’à la fin de cette trajectoire, qui dure plus de deux heures et demie - voire plus quand il ajoute des pièces contemporaines - il semble encore extrêmement guilleret ! Je me souviens d’un concert à Vienne en 2019, dans la salle Mozart, où, au moment des applaudissements, je l'ai vu revenir des coulisses presque en courant jusqu’à la scène. Il avait une énergie absolument incroyable, comme s’il ne sortait pas d’un tel défi. Il est fascinant de voir combien le pouvoir de la concentration et de la vie intérieure de la musique peuvent rendre cette incroyable trajectoire quasiment " facile ". Bien sûr, il n’y a rien de facile pour l’interprète mais le grand art consiste à faire apparaître pour évident ce qui, en réalité, est le fruit d’années, non seulement de travail, mais aussi d’expérience et de concert. (Emmanuel Reibel)