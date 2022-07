Rencontre avec James Righton, qui signe l’album de l’été

"J’ai grandi", avoue-t-il, au moment de comparer la musique de cet album avec ses productions précédentes. "Avec les Klaxons, et surtout sur le premier album, on utilisait souvent le terme 'new rave'. Mais ça ne l’était pas vraiment, c’était plus un groupe de punk bizarre, avec beaucoup de références étranges. Mais on n’était pas un groupe de dance. On n’utilisait pas autant d’instruments électroniques, on avait seulement un clavier bon marché et quelques pédales en fait. C’est pourquoi ça sonnait plus comme du punk." Lui qui a fait ses classes avec du Nirvana ou du Elliott Smith dans les oreilles a parcouru un long chemin, virant progressivement des guitares et batteries aux synthétiseurs analogiques, drum machines ou différents claviers. Et ça lui va plutôt bien.

J’ai toujours voulu créer des choses qui procurent de l’émotion, avec une touche humaine.

L’album, écrit pendant la pandémie, fait ressortir les états d’âme de Righton durant une période éprouvante pour tout un chacun. "Ce sont des pensées qui me sont venues pendant la pandémie. Comme penser à un de mes amis qui me manque (Lover Boy). Je voulais lui raconter à quel point je l’apprécie. L’album est joyeux parce qu’il raconte toutes les choses que je voulais faire une fois les confinements terminés. C’était vraiment fun de produire ces musiques. Ça semble un peu contradictoire puisque c’était un moment horrible et très sombre, mais la musique était vraiment mon échappatoire."