Rencontre avec Hugo Boris pour "Débarquer": "Disparaitre est un droit, ce n'est pas un délit"

Andrew est un vétéran américain du 6 juin 1944, de retour sur la plage d’Omaha Beach. A presque 100 ans, il revient seul sur ce lieu du traumatisme, quand l’histoire nous montre ces héros qui font le voyage en famille, accompagnés par les autorités locales, et un public qui les acclame.

Magali, la guide chargée de l’accueillir, est, elle, bousculée par la disparition de son mari, neuf mois plus tôt. Sans nouvelles, seule avec ses deux enfants, elle lutte avec le quotidien, et n’a pas le cœur à remuer les souvenirs. Les deux personnages de ce roman vivent un effet miroir, qui les oblige à regarder vers le passé. Le livre brasse plusieurs thèmes, et notamment celui de la disparition inquiétante.

"Débarquer", d’Hugo Boris est paru chez Grasset – Un roman qui a enfoui plus d’un mystère.