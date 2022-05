Rencontre avec Gaëlle Fierens, cheffe costumière lors de tournages de cinéma

Avant d’être cheffe costumière, le parcours est long et il faut faire ses preuves.

J’ai d’abord fait des études de stylisme, et puis après j’ai été pendant des années assistante de plusieurs costumières, et puis un jour on m’a proposé de faire une petite pub en tant que cheffe et puis voilà.

Gaëlle aime donner une dimension supplémentaire aux personnages en trouvant le bon costume car pour cette maman, les vêtements sont pleins de sens et racontent toujours une histoire !

Une fois l’inspiration trouvée, la costumière en cheffe doit trouver les vêtements… C’est naturellement qu’elle a donc emmené Joëlle dans un bureau de presse pour lui faire découvrir un autre aspect de son métier :

Je vais essayer de voir les marques qui pourraient être mises en valeur, et mettre en valeur le comédien, et puis si on a un accord de la marque, on vient dans leur bureau, et on fait du shopping.

Lors d’un tournage, elle est aidée au quotidien par la cheffe habilleuse. Leur objectif : que tous les comédiens soient correctement habillés dans les temps et surtout, faire en sorte que la continuité soit juste et que les raccords soient bons.

La cheffe costumière raconte sa plus grande fierté dans son métier :