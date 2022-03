Rencontre avec Frédéric Tellier pour "Goliath": choquant, cynique et malheureusement réaliste

On n’y meurt pas d’une balle de révolver, on meurt par contamination aux pesticides. Et même si l’OMS rend un avis défavorable concernant la Tétrazine, dont il est question dans le film, ce pesticide qui est responsable de cancers chez les cultivateurs et leur famille, le lobby agroalimentaire continue de dire qu’il met sur le marché, le pesticide le plus inoffensif du monde.

Des mensonges en permanence, parce que la vie humaine n’a aucune valeur quand il s’agit de gagner de l’argent. Et même s’il s’agit d’une fiction, tout est malheureusement vrai précise Frédéric Tellier, le réalisateur.

"Goliath" de Frédéric Tellier, avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Yannick Renier, Laurent Stocker, Marie Gillain et Emmanuelle Bercot - Choquant, cynique et malheureusement réaliste