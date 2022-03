Rencontre avec Frédéric Baillif pour "La Mif": un film chapitré, plein d'humanité

Ils rejouent des situations qu’ils connaissent dans leur vie d’ado en accueil. Des situations que le réalisateur connaît également, ayant lui-même été éducateur social.

"Le projet a failli tomber à l’eau à quelques semaines du tournage"

"Le foyer où le tournage était prévu a changé de directrice, et cette nouvelle direction a paniqué, décrétant que j’avais de mauvaises intentions, et que le projet était dangereux pour les jeunes. C’est un milieu contrôlé par le politique, qui craint pour sa réputation, oui bien sûr. Et qui ne privilégie pas toujours l’intérêt de ces jeunes gens en manque d’amour et de reconnaissance.

Il a fallu déplacer le tournage, j’ai activé mon réseau, et on a trouvé une autre institution avec une plus grande ouverture d’esprit. Heureusement j’ai un énorme réseau dans le milieu du travail social en Suisse Romande et on a pu tourner rapidement dans cet autre foyer."

"La Mif" de Frédéric Baillif, Bayard d’Or du Meilleur Film, et Prix Agnès, un prix qui récompense un auteur dont l’œuvre témoigne d’un regard original et novateur, en hommage à Agnès Varda. Un film d’une grande humanité, qui témoigne du manque de moyens de ces institutions condamnées à la rigidité.