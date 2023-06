Rencontre avec François Berléand pour "Last dance !": un film qui parle du deuil avec humour et générosité

"Last dance !", le nouveau film de Delphine Lehericey, repose sur Germain incarné par François Berléand. Un veuf de 75 ans, passionné de Proust et qui va s'investir dans la danse contemporaine, afin de respecter une promesse faite à son épouse décédée. Celui qui partira le premier, poursuivra les projets de l’autre !

"Si Germain s’en était allé le premier, ça aurait pu faire un film un peu barbant, je relisais l’œuvre complète de Proust", précise François Berléand avec un sourire.

Lise son épouse disparue avait choisi la danse contemporaine, et Germain va reprendre son rôle sur scène. Mais il refuse d'expliquer à ses enfants, qui demandent sans cesse des comptes, pourquoi il disparait des journées entières. Il a son jardin secret, un besoin de liberté et d'indépendance. Et il veut faire son deuil à sa manière, dans l'intimité des souvenirs du couple amoureux qu'il formait encore il y a peu.

Rencontre avec François Berléand …

"Last dance !" de Delphine Lehericey, avec François Berléand, Kacey Mottet-Klein et la vraie chorégraphe et danseuse Maria Ribot- Un film touchant, généreux et modelé avec élégance et délicatesse