Rencontre avec France Brel : "Chronique d’une vie – Jacky" - entre souvenirs, témoignages et documents, éd. Fondation Jacques Brel

Le 4 septembre 2022 à 22 h

L’enfance est la période la plus importante de ma vie. (Jacques Brel)

C’est parce que je ne souhaite pas quitter cette terre avant d’avoir livré mon témoignage, mes souvenirs et le fruit de mon travail sur le parcours et l’œuvre de mon père que j’ai entrepris la rédaction de cette chronique de sa vie.

Ce premier tome est tout naturellement consacré à l’enfance. Se pencher sur les jeunes années d’un artiste, c’est découvrir le terreau où s’enracinent tous ses rêves. En homme de son époque, mon père s’est imprégné de tout ce qui l’entourait pour grandir, se nourrir et cheminer vers ce qui sera son destin exceptionnel. (France Brel)

Plus de 300 pages pour évoquer le contexte familial, social, politique et culturel et en comprendre l’importance dans la vie et l’œuvre de Jacques Brel.

Un texte inédit de jeunesse, Dans les dunes.

Plus de 560 illustrations dont de nombreuses archives familiales.

Plus de 100 citations et extraits de manuscrits.

De nombreux témoignages dont ceux de ses camarades et professeurs.

Au fil du récit, des références à son œuvre, aux événements de l’époque, des notes explicatives et la traduction d’expressions bruxelloises.

Des annexes dont des arbres généalogiques et des cartes des lieux cités.

France Brel est l’une des trois filles de Jacques Brel. En 1981, elle crée à Bruxelles la Fondation Jacques Brel qui a pour vocation de rassembler les nombreux documents et témoignages qui concernent l’œuvre et la vie de son père, afin de les présenter au public sous forme d’expositions, films, publications et livres. La Fondation a édité en 2018 Jacques Brel Auteur et Jacques Brel Chanteur, deux ouvrages consacrés aux textes et chansons de l’artiste.

https://fondationbrel.be/shop/jacky/

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Katia MADAULE