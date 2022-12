Rencontre avec Eric-Emmanuel Schmitt : l’Histoire romancée de l’humanité

Cette traversée des temps n’est possible, d’un point de vue narratif, que s’il y a omniscience ou immortalité. Une vie sans fin, c’est la beauté tragique qui unit et désunit Noam et Nora, qui se sont aimés avant de savoir qu’ils étaient immortels, et qui s’aimeront encore, mais à des rythmes différents au fil de leurs histoires et de l’Histoire.

Car c’est bien l’amour de ces deux personnages qui guide et rythme cette grande traversée. Et pourtant, ils connaissent tous deux d’autres amours, car le mouvement de la vie les sépare parfois. Il y a cette rencontre tragique entre Noam et une femme mortelle, qui a honte de son vieillissement, alors que lui l’adore toujours autant. Encore une fois, c’est une désynchronisation temporelle, mais humaine surtout, et c’est là la plus grande tragédie de ce décalage. Cette femme refuse l’amour de Noam en ne s’acceptant pas.