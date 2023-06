Rencontre avec Emma Meesseman avant l'Euro 2023 : la star des Belgian Cats veut avancer à pas de velours...

Emma Meesseman est partout. Sur les réseaux sociaux qui mettent en avant les stars de cet Euro féminin 2023. En évidence dans tous les articles de présentation de l’équipe belge. Dans les pronos (déjà) pour le titre de MVP du tournoi. En photos et vidéos dans les smartphones des supporters et supportrices, jeunes et moins jeunes, venus assister aux matches de préparation des Cats en Belgique avant cet Euro. Bref : du haut de son mètre 93, difficile pour la capitaine de l’équipe belge de se dérober au regard. Et si elle préférera toujours mettre le collectif en avant, Emma Meesseman ne peut pas cacher son talent et son importance dans le jeu des Belgian Cats. Mais ce qui frappe aussi, juste avant cet Euro féminin de basket, c’est son calme. Pas question de s’emballer : à tout juste 30 ans, la star belge a suffisamment d’expérience pour savoir que le jeu des Cats passe avant tout par la cohésion, les automatismes et la fluidité, soit autant de points à bonifier encore au fil du tournoi. Rencontre.

"La préparation s’est bien passée", confie la capitaine. "Même si ce n’était pas facile au début parce que nous n’étions pas encore au complet. D’habitude c’est plutôt moi qui rejoins le groupe un peu plus tard, mais là il manquait Julie Vanloo, Kyara Lynskens, Julie Allemand, le coach aussi (ndlr : le championnat de France devait encore se terminer), on avait des blessées… On aurait aimé commencer vraiment le travail avec toute l’équipe, mais quand on regarde nos matches de préparation, je pense qu’on peut dire que ça a été." On est presque prêtes. On sait qu’il nous reste du travail, mais j’ai hâte de voir comment on se débrouillera, face aux équipes qui nous attendent et avec la pression…"

Objectif première place du groupe

Franche et lucide, Emma Meesseman ne cache pas que franchir le premier tour est un vrai "must" pour les Cats. La Belgique part avec les faveurs des pronostics face à Israël, la République tchèque et l’Italie, même s’il faudra jouer des matches sérieux, notamment face à l’Italie, "le match le plus difficile sans doute" selon la capitaine : "Les Italiennes sortent d’une phase de reconstruction et s’appuient sur de la qualité. Ce sera du 50/50, elles ont connu le même genre de préparation que nous, contre les mêmes équipes. Cela fait longtemps que je n’ai plus affronté les Tchèques mais je sais qu’elles s’appuient aussi sur une nouvelle génération. Cela dit, elles sont privées d’une joueuse importante, blessée. Par contre je n’ai jamais joué contre Israël. Ça sera un beau match je suppose puisqu’elles seront à la maison. Mais si on joue notre jeu, on doit finir premières du groupe."

La place a une réelle importance : terminer en tête de la poule permettrait d’atterrir directement en quart de finale et de bénéficier de trois jours de coupure, alors que les deuxièmes et troisièmes devront passer par un barrage. Les nations issues des groupes A et B (celui de la Belgique) devront en plus voyager entre Israël et la Slovénie, où se jouera toute la fin du tournoi à partir des quarts de finale.

Grandir au fil du tournoi

Ensuite ? Pas question de brûler les étapes. Pour la capitaine, la Belgique n’est pas favorite de cet Euro. Un rôle qu’elle laisse à l’Espagne, à la France, et dans une moindre mesure à la Serbie (tenante du titre et qui avait écarté les Belges de justesse en demi-finale il y a deux ans). Meesseman semblait même presque un peu ennuyée de voir la Belgique à la 2e place du "power ranking" établi au début du mois (le classement établi par un panel de spécialiste auprès de la FIBA, sur base des derniers résultats et des joueuses présentes dans les effectifs).

La dernière mise à jour de ce classement (au 13 juin) fait apparaître la Belgique deux crans plus bas, ce qui cadre plus avec les propos de la capitaine belge : "Dans ma tête la France et l’Espagne sont tout de même un cran plus haut que nous, en termes d’expérience notamment. Alors oui, si on joue ensemble, en déployant notre beau basket, on peut faire un bon résultat. Mais on manque encore parfois de régularité. J’espère qu’on va grandir pendant le tournoi et je ne veux pas parler de médaille d’or. On va faire tout notre possible, mais on sait qu’on n’y est pas encore ! Notre équipe a aussi été rajeunie, on doit trouver de nouveaux automatismes pour retrouver notre vitesse, et c’est normal. Mais les jeunes évoluent vraiment bien, en jouant à l’étranger notamment." Et avec un guide inspirant comme Emma Meesseman en équipe nationale, difficile de ne pas regarder vers le haut…