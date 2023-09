Rencontre avec Duñe : "Waste Your Time", un EP à venir et toujours autant de poésie

Sur ton précédent projet, "Hundred Fifty Roses" avec Crayon, on retrouve plusieurs univers dont celui du rappeur Belge Swing. Comment fais-tu cohabiter ces univers ?

V : On a fait ce projet, d’abord un EP puis un album avec pas mal de potes. En évoluant, on a pu s’ouvrir. On a commencé dans un truc très électronique puis en écoutant d’autres choses avec Crayon et sa grosse culture jazz américaine ça a permis de se renouveler vers d’autres choses. C’est d’ailleurs aussi ça qui était cool chez Roche, l’échange de connaissances et de sonorités entre-nous. Au final, ça a été naturel d’aller vers des collaborations comme celle de Swing, Ichon, Lossapardo ou Aurélie Saada.

En parlant justement des collaborations et de Roche, tu étais sur scène avec Darius ces derniers temps, quel est ton rapport au live ?

V : J’ai de plus en plus envie de faire du live. Là j’étais sur une tournée DJ pour ouvrir les shows de Darius. J’ai été très vite plongé dans le Djing avec Saje, on a très vite dû assurer des dates avec du monde. Au début en tant que DJ j’étais sur des ambiances à la Kaytranada, maintenant c’est plus UK, un peu plus sombre. Par exemple, récemment j’ai beaucoup écouté ou joué du Aleksandir. J’aime beaucoup les gars qui ont fait rayonner la scène anglaise comme Fred Again ou Overmono, c’est inspirant. Petite exclu, il y a peut-être un side-project avec des potes qui est en train de se créer dans cette vibe UK.

Dans le meilleur des mondes ce serait : faire un live avec mon univers de composition et faire aussi l’after-party pour m’amuser à mixer et jouer avec ces deux aspects différents qui font Duñe au final.

Là tu vas bientôt arriver avec un nouvel EP, il raconte quoi ?

V : Le dernier EP solo que j’ai sorti datait de 2016 donc ça faisait un moment même s’il y a eu tout le projet avec Crayon depuis, on avait besoin de repartir sur de nouveaux trucs. J’ai quitté Roche pour tenter une nouvelle aventure et me développer. C’est important pour moi d’explorer de nouveaux horizons même si on est toujours amis.

Pour cet EP, un peu comme tout le monde, tout est parti du Covid. Ça m’a forcé à être un peu seul et faire du guitare voix, du piano sur l’ordinateur et faire du son en fait, faire des vrais morceaux. J’avais envie de faire un truc un peu plus pop, californien avec des influences rock, hip-hop, trap, ce qui se fait beaucoup aujourd’hui avec la voix vachement en avant.

Sur les derniers singles comme "Think About You" on sent encore cette vibe néo-soul, tu gardes cette patte ?

V : Oui il y a toujours ce truc-là. L’utilisation de la guitare, des ukulélés, toujours beaucoup d’instruments live mais c’est plus loopé. Une loop, la voix par-dessus, beaucoup plus simple. C’est un peu le fil conducteur de l’EP et de Duñe en fait. J’ai aussi décidé de m’entourer pas mal, pour me concentrer sur la composition. Sam Tiba, que j’adore, m’a aidé beaucoup sur cet EP par exemple. Une parolière m’a aidé aussi pour faire des textes plus intéressants, dépasser le "I love you baby" ou des choses comme ça. Travailler avec beaucoup de monde c’est très cool.

Justement, tu as des collaborations de rêve ou des envies particulières à ce niveau ?

V : Oui, forcément avec des Américains comme Versace ou Joji que j’aime beaucoup, c’est un mec hyper habité. Alors, plus proche il y a aussi la scène belge comme je viens de m’installer à Bruxelles. J’ai déjà bossé avec les équipes de Swing et donc L’Or du Commun mais j’aimerais bien connecter avec cette scène comme Yellowstraps avec qui on partage un mood assez proche. Il faudrait que passe plus de temps dans Bruxelles, ce sont des mecs talentueux et il y a pas mal de choses à faire.