Rencontre avec Dominique Corbiau pour "Il teatro alla moda", une plongée dans Venise et les extravagances du théâtre baroque

Dans le cadre de la Semaine du spectacle vivant, qui se déroule jusqu'au 27 février sur la RTBF, Axelle Thiry reçoit dans son émission A portée de mots, le contreténor Dominique Corbiau au sujet de son nouveau spectacle, Il teatro alla moda.

Venise et les extravagances du théâtre baroque...

Dans le prolongement du spectacle "Les Fruits du Monde", la compagnie Sferartefact présente "Il Teatro alla Moda", un seul-en-scène musical d'après les écrits du compositeur vénitien Benedetto Marcello et ceux du célèbre auteur de comédie, Carlo Goldoni. Alternant chant et récit dans un tourbillon de costumes et de décors virtuels, le contre-ténor Dominique Corbiau s'amuse à décrire les coulisses et les extravagances du monde de l'opéra à Venise au début du 18ème siècle.

À l'origine "Il Teatro alla Moda " (Le théâtre à la mode) est un pamphlet satirique dans lequel son auteur, le compositeur Benedetto Marcello (1686-1739), exprime ses opinions critiques sur le milieu de l'opéra seria italien dans les premières décennies du 18ème siècle. Il a été publié pour la première fois de manière anonyme à Venise à la fin de 1720. Pratiquement tous les aspects de l'opéra seria et de son environnement social sont impitoyablement tournés en dérision par Marcello : la malhonnêteté des imprésarios, l'incapacité et la vénalité des compositeurs et des librettistes, la vanité et la vulgarité des chanteurs, la maladresse des musiciens, l'absurdité des intrigues théâtrales, les excès du public dans la salle, etc...

Plus tard Carlo Goldoni (1707-1793), également vénitien, s'inspirera de cette satire pour écrire sa pièce "L'imprésario de Smyrne".

On ne saurait rêver plus beau chant, pénétré de profondeur, écrit Barbara Witkowska qui ajoute à propos de la voix du contre-ténor Dominique Corbiau : "Elle transforme en or tout ce qu’elle chante."

Un spectacle à voir le 24 février à 20h au Centre Culturel d'Auderghem et en avril et en mai à Mouscron, Spa et Nivelles. Infos et autres dates et lieux : www.ilteatroallamoda.com

Dominique Corbiau se produit en Belgique et à l'étranger dans un répertoire qui va de la musique ancienne aux créations de musique contemporaine en passant par l’opéra et la musique de film.