Rencontre avec Dominik Moll et Bouli Lanners pour "La nuit du 12"

"La nuit du 12" de Dominik Moll, avec Bouli Lanners et Bastien Bouillon dans les rôles d’enquêteurs anti-héros. Une situation peu courante dans le polar.

Nous sommes à la PJ, un meurtre horrible a été commis, et l’on sait d’emblée que ce meurtre ne sera jamais résolu. C’est le début du film, on ne dévoile rien !

Mais ce que nous montre Dominik Moll, c’est l’envers du décor, le contexte social d’une enquête, et la difficulté pour des hommes confrontés à une violence extrême, de garder de la distance et d’avoir une vie privée.

Rencontre avec Dominik Moll et Bouli Lanners…

"La nuit du 12" de Dominik Moll, avec Bouli Lanners, Bastien Bouillon et Anouk Grinberg - C’est épuré, rien ne déborde, les mots et les émotions sont justes, et on ne juge pas.