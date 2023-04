Rencontre avec David Castello-Lopes, journaliste-humoriste des choses simples, pour son spectacle "Authentique"

Vous êtes plutôt habitué aux contenues très formatés, cadrés, courts. Ici, même si un spectacle est souvent très préparé, il y a peut-être un côté plus libre ?

David Costello-Lopes : Cela permet surtout d’évoluer, de tester. C’est ce que l’on fait aussi dans une salle de montage, mais on est un peu le seul à le voir. Ici, on peut ajouter quelque chose lié à l’actualité, adapter une blague selon le public ou le contexte. C’est aussi une énergie totalement différente et j’adore ça.

La scène, c’est un nouveau terrain de jeu pour vous ?

A vrai dire oui et non, parce que j’ai déjà fait plusieurs "sketchs" si l’on peut dire, notamment ici à Bruxelles, lors des Live magazine en 2018 et 2022 à Bozar. Où des personnes issues du monde des médias, du journalisme ou de la photographie racontent une anecdote drôle ou un témoignage. Ici par contre, c’est un peu un spectacle qui pose la question "qu’est-ce que les gens normaux ont de mieux que vous ?"

En lien avec votre spectacle, vous proposez notamment du merchandising intelligent, à savoir des t-shirts et plus particulièrement un "modèle T". Est-ce que vous avez dû changer de forfait depuis la mise en vente ?

(rire) Non, mais par contre je n’ai pas encore fini d’appeler tout le monde (il sort une liste de personnes à contacter avec de nombreux noms barrés). Cela fait maintenant quelques années que la chanson "Je possède des thunes" est sortie et je n’ai pas encore eu le temps de contacter toutes les personnes très à l’aise financièrement qui ont acheté ce t-shirt (*). C’est un bien de positionnement. Comme un vêtement de marque. On dit souvent que c’est pour la qualité ou la provenance du tissu, mais c’est aussi et surtout une façon de se placer socialement et d’afficher son positionnement économique et sociétal.